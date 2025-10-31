MINREX: EEUU no ha concretado ofrecimiento de ayuda a Cuba

Otros países y organismos de las Naciones Unidas, ayudan en este momento a la isla sin imponer condiciones extraordinarias

Johana Tablada afirmó que el gobierno de EEUU tampoco ha respondido a las interrogantes formuladas sobre el reciente anuncio hecho por el secretario de Estado al respecto. (Foto: PL)

La subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Johana Tablada, afirmó este viernes que Washington no ha concretado ofrecimiento de ayuda a su país, tras el paso del huracán Melisa.

En declaraciones a la prensa nacional, la funcionaria afirmó que el gobierno de la potencia norteña tampoco ha respondido a las interrogantes formuladas sobre el reciente anuncio hecho por el secretario de Estado Marco Rubio al respecto.

Señaló Tablada que otros países, organismos de las Naciones Unidas, ayudan en este momento a Cuba sin imponer condiciones extraordinarias.

Afirmó que en años recientes, ante situaciones de desastre, Estados Unidos ha hecho ofrecimientos de manera respetuosa para Cuba y los cubanos, los cuales se han materializado.

En lo que respecta a las personas y a las organizaciones de Estados Unidos que estén dispuestas e interesadas en ofrecer ayuda en general a los damnificados o a sus familiares o a personas y grupos específicos, existen varias vías para hacerlo, y esas vías están funcionando, apuntó.

Recordó que esos envíos tienen que vencer las restricciones que les impone el gobierno de Estados Unidos.

Este jueves, el secretario de Estado anunció, en un escueto mensaje en la red social X, que su país está preparado para ofrecer ayuda humanitaria a Cuba.

Tras el anuncio, el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, cuestionó la legitimidad del ofrecimiento de Rubio.

En la red social X, Morales Ojeda subrayó que, de existir una verdadera voluntad de apoyar al pueblo cubano, el gobierno de Estados Unidos habría levantado sin condiciones el bloqueo económico, comercial y financiero que durante más de seis décadas ha causado daños cuantiosos al país.

Exigió, asimismo, la eliminación definitiva de Cuba de la lista unilateral de Estados que patrocinan el terrorismo, “donde –remarcó- nunca debimos estar”.

El huracán Melissa azotó el territorio cubano desde el miércoles, con categoría 3, tras su devastador paso por el Caribe, y causó severas inundaciones, así como cuantiosos daños materiales en viviendas y en los sembrados en las provincias orientales.