Minrex: José Daniel Ferrer García abandona a Cuba hacia Estados Unidos

La salida se produce tras una solicitud formal del gobierno de EEUU y la aceptación expresa de Ferrer García, en el marco de las formalidades de aplicación y cumplimiento de la ley que existen entre ambos países

El ciudadano cubano José Daniel Ferrer García, junto a miembros de su familia, salió del territorio nacional este 13 de octubre de 2025, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

El texto afirmó que la partida, con destino a Estados Unidos, se produjo tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García, en el marco de las formalidades de aplicación y cumplimiento de la ley que existen entre ambos países.

Señaló, asimismo, que tal procedimiento se sustenta en la evaluación exhaustiva por la Fiscalía sobre la situación legal de Ferrer García; el cumplimiento del debido proceso; la consideración de circunstancias específicas del caso y la aplicación de facultades que la ley otorga a las instituciones.

Recordó que en enero de 2025 se concedió a Ferrer García un beneficio de excarcelación anticipada cuando cumplía una sanción de cuatro años y seis meses de privación de libertad, beneficio que fue revocado en abril pasado debido a reiterados quebrantamientos de las obligaciones y requisitos establecidos por el tribunal.

El comunicado de la cancillería señaló que Ferrer García permanecía sujeto a la medida cautelar de prisión provisional impuesta por la Fiscalía, al estar imputado por la comisión de un nuevo delito.

Una vez concluida la investigación, ese órgano, conforme a sus facultades legales, decidió modificar la medida cautelar de prisión provisional.

El Estado cubano reitera su compromiso inquebrantable con la aplicación de la ley; la protección de los derechos de todas las personas; la defensa de nuestra soberanía frente a campañas de descrédito y la preservación de la paz y el orden constitucional, signó el texto.