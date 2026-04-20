Confirma Minrex encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos

El subdirector general a cargo de EE. UU. del Minrex, Alejandro García del Toro, ofreció declaraciones a Granma al respecto

Periódico Granma

20 abril, 2026 - 4:29pm

Cuba, Estados Unidos, salud, embajada
Se conformó que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos.

El diario Granma, en intercambio esta mañana con el subdirector general a cargo de EE. UU. del Minrex, Alejandro García del Toro, indagó acerca de recientes publicaciones de la prensa extranjera sobre reuniones entre funcionarios de EE. UU. y Cuba en La Habana.

García del Toro expresó: «Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción.

«Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

Alejandro García del Toro. (Foto: Minrex)

«En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional.

«La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio».

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