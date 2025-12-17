Moscú advierte a Occidente por la tensión sobre Venezuela

Las declaraciones tienen lugar en medio de la agravación de las tensiones entre Washington y Caracas

Maduro calificó de mentira el argumento de EE.UU. sobre la lucha contra el narcotráfico y aseveró que lo utiliza para justificar sus agresiones contra el país suramericano. (Foto:I nternet)

El agravamiento de la tensión en torno a Venezuela podría conllevar consecuencias imprevistas para todo el hemisferio occidental, según advirtió este miércoles el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexánder Schetinin.

«Esperamos que los responsables de la tensión actual que se está generando en torno a Venezuela logren evitar que la situación siga empeorando, lo que podría tener consecuencias impredecibles para todo el hemisferio occidental, y que no cometan ningún error», afirmó el alto funcionario ruso.

Schetinin se pronunció sobre el tema al depositar flores al monumento de Simón Bolívar en Moscú, con motivo del 195.º aniversario de la muerte del héroe latinoamericano.

Bloqueo naval

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó «el bloqueo total y completo» de entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros sancionados. Además, anunció que el Gobierno venezolano ha sido «designado como una organización terrorista» por Washington.

Trump acusó a Caracas, sin sustentación alguna, de utilizar «el petróleo de yacimientos robados para financiarse a sí mismo y al terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros». El mandatario norteamericano señaló que Venezuela debe «devolver de inmediato» el petróleo, tierras y otros activos que, según él, fueron «robados» a su país.

Reacciones de Caracas

El Gobierno venezolano reaccionó denunciando que la «verdadera intención» de EE.UU. «siempre» ha sido «apropiarse del petróleo, las tierras y minerales» de Venezuela mediante «gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones».

El Gobierno venezolano acusó al mandatario estadounidense de buscar imponer «de manera absolutamente irracional» un bloqueo militar naval al país con el objetivo de «robar» sus riquezas, que «asume que son de su propiedad».

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de «mentira» y «fake news» el argumento de EE.UU. sobre la lucha contra el narcotráfico y aseveró que lo utiliza para justificar sus agresiones contra el país suramericano.

«Eso del narcotráfico es ‘fake news’, mentira, pretexto. Como no pueden decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otro Afganistán, para crear otra Libia», dijo Maduro durante el Congreso Constituyente de la Clase Obrera, celebrado en Caracas este martes.

Maduro reiteró que pese a la prolongada agresión estadounidense, su país derrotará «a la oligarquía y al imperialismo en cualquier circunstancia».

«Venezuela tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petróleo, y que tiene múltiples formas de acción. Venezuela, ¿qué ha demostrado? […] Que Venezuela es un país fuerte, que tiene un poder verdadero. Y hemos demostrado que estamos preparados para seguir nuestra marcha. Y es más: que estamos preparados para acelerar la marcha de una revolución profunda que le dé el poder al pueblo, completa y definitivamente», aseveró en una alocución.

Caracas ha denunciado reiteradas veces que el objetivo real de EE.UU. es lograr un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasíferas de Venezuela.

En medio de la escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses asaltaron la semana pasada un buque petrolero frente a costas venezolanas.

Caracas catalogó el hecho como un «robo descarado» y un «acto de piratería internacional». Maduro tachó la situación de «acto absolutamente criminal e ilegal» y acusó a la Casa Blanca de actuar «como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz».

La agresión de EE.UU. en el Caribe, en síntesis

Despliegue militar: desde el pasado mes de agosto, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones «en tierra».

Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de más de 80 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

Asalto a buque petrolero: en una escalada de las acciones violentas de EE.UU. en la región, militares estadounidenses asaltaron un buque petrolero frente a costas venezolanas. Caracas catalogó el hecho como un «robo descarado» y un «acto de piratería internacional».

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado al mandatario venezolano, sin presentar evidencias, de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Caracas: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasíferas de Venezuela. «Se les cayó la máscara. El narcotráfico es ‘fake news’: es el petróleo, que se lo quieren robar», expresó tras el asalto al tanquero con crudo venezolano en aguas caribeñas.

Falta de sustento: la ONU y la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la vía del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.