Movimiento solidario con Cuba denota impacto del ICAP en su aniversario 65

Así se puso de manifiesto en el acto central por la efemérides, celebrado en La Habana con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel y más de 240 representantes solidarios de 32 países

Fernando González subrayó que el instituto ha sido “testigo y participante activo en la historia de la Revolución”. (Fotos: PL)

El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, destacó este lunes la labor del movimiento solidario internacional en apoyo a causas justas y la soberanía de los pueblos.

Al intervenir en el acto central por el aniversario 65 del ICAP, celebrado en La Habana con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel y más de 240 representantes solidarios de 32 países, González subrayó que el instituto ha sido “testigo y participante activo en la historia de la Revolución”, promoviendo desde la sociedad cubana el apoyo a las causas justas de los pueblos del mundo.

Recordó que, durante más de seis décadas, el ICAP estimula la creación de comités de solidaridad en los cinco continentes, acogido importantes eventos internacionales y facilitado el encuentro de personas interesadas en conocer las transformaciones impulsadas por el proceso revolucionario cubano.

“Hemos marchado acompañados por el apoyo inquebrantable de un movimiento de solidaridad que se ha agigantado en los momentos más difíciles”, afirmó, al tiempo que agradeció a los amigos internacionales su respaldo invariable en la defensa del derecho de Cuba a ser “libre, independiente y soberano”.

González denunció que en los últimos años “la guerra económica contra Cuba ha alcanzado niveles extremos”, agravada por la inclusión arbitraria del país en la lista unilateral del Departamento de Estado estadounidense sobre supuestos patrocinadores del terrorismo y por una “brutal campaña mediática” destinada a desacreditar a la nación caribeña.

Ante este escenario, llamó a “multiplicar el ritmo y la urgencia” del trabajo del ICAP, reforzando la movilización permanente del Movimiento Mundial de Solidaridad con Cuba como respuesta colectiva a las agresiones del bloqueo.

Asimismo, destacó el papel protagónico de las organizaciones solidarias, que “han sido la voz de nuestra Revolución en las redes y en las calles de cada país”, al denunciar campañas de desinformación, proteger embajadas cubanas de acciones contrarrevolucionarias y movilizarse ante emergencias como incendios, huracanes o accidentes.

Subrayó iniciativas como la propuesta internacional para que la Brigada Médica Henry Reeve fuera candidata al Premio Nobel de la Paz, así como campañas de donativos para romper el bloqueo y apoyar al pueblo cubano con recursos médicos, marcapasos, medicamentos esenciales y equipamiento para fortalecer la soberanía alimentaria y energética.

El presidente del ICAP convocó a los movimientos solidarios a trabajar “incansablemente por la paz”, en defensa de Palestina y de la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Denunció “los intentos del imperialismo de renovar las pretensiones colonialistas de la Doctrina Monroe”, evidenciadas, afirmó, en “la amenaza de agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela y en el notorio despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Mar Caribe, que revela un propósito hegemónico y criminal”.