Nicolás Maduro: Fidel es una brújula para las luchas actuales por la justicia

Maduro Moros resaltó que la trayectoria de Fidel guía el camino hacia la construcción de la Patria Grande.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró este miércoles el 99° aniversario del natalicio del Comandante Fidel Castro Ruz, a quien describió como un líder eterno, ejemplo de rebeldía y humanismo, cuya influencia sigue marcando la historia de América Latina y el Caribe.

En el mensaje difundido en sus redes digitales, el jefe de Estado subrayó que “Fidel no es pasado, es un presente que sigue escribiendo historia con un legado verdaderamente impecable”. Lo definió como “un huracán de liderazgo, estratega y visionario”, capaz de combinar la precisión matemática y el pensamiento científico en conexión directa con las necesidades del pueblo cubano.

El mandatario venezolano recordó la profunda hermandad entre Venezuela y Cuba, en tanto aseguró que Fidel amó a Venezuela y Venezuela lo amó también.

Asimismo, instó a las nuevas generaciones a cultivar el espíritu de estudio, conocimiento y creatividad que dejó como herencia el líder histórico de la Revolución cubana.

Maduro Moros resaltó que la trayectoria de Fidel es una brújula para las luchas actuales por la justicia y la dignidad, guiando el camino hacia la construcción de la Patria Grande soñada por los próceres latinoamericanos.