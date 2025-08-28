ONU: Reconocen compromiso de Cuba con cooperación internacional

La isla reiteró su disposición de continuar contribuyendo, desde su vocación solidaria, a los esfuerzos por fortalecer y desarrollar los servicios de salud, salvar vidas e incrementar el bienestar de los pueblos

El representante cubano Ernesto Soberón sostuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea General de la ONU, Philemon Yang. (Foto: PL)

Cuba expresó su agradecimiento al presidente de la Asamblea General de la ONU, Philemon Yang, por su reconocimiento al papel del país caribeño con la cooperación internacional, en particular en salud y educación.

Durante un encuentro, el representante permanente de Cuba ante la ONU, embajador Ernesto Soberón, actualizó al presidente de la Asamblea General sobre el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra su país.

Además, argumentó acerca de los efectos de la injustificada inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, así como sobre la campaña de descrédito emprendida por el gobierno estadounidense con el objetivo de obstaculizar su cooperación médica internacional.

Ambas partes coincidieron en la importancia de fortalecer el sistema multilateral frente a las acciones unilaterales que amenazan la paz y el desarrollo sostenible.

Soberón reiteró la disposición de Cuba de continuar contribuyendo, desde su vocación solidaria, a los esfuerzos por fortalecer y desarrollar los servicios de salud, salvar vidas e incrementar el bienestar de los pueblos.

El diplomático cubano destacó el firme compromiso de Yang con la defensa del multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas, en un contexto internacional que demanda mayor colaboración y solidaridad frente al unilateralismo.

Poco después, en un mensaje publicado en la red social X, el presidente de la Asamblea General escribió: “Me complace conocer el compromiso de Cuba con la cooperación internacional entre países, en particular con la cooperación en salud y educación. Coincidimos en la importancia del diálogo y la diplomacia, así como en la necesidad de reconstruir la confianza en el multilateralismo”.