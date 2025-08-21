Panamá, puente del mayor tráfico regional de drogas

Sobre el creciente paso de cocaína por el territorio nacional, el jefe de Estado apenas apuntó que su Gobierno hace «lo que se puede» para enfrentar ese flagelo

En lo que va de 2025, han incautado entre 140 y hasta 150 toneladas de drogas.

Panamá es hoy puente del mayor tráfico de drogas en la región, tal como lo indican las estadísticas sobre las toneladas métricas de estupefacientes, sobre todo cocaína, decomisadas en lo que va de año.

En su habitual conferencia de prensa, el presidente de la República, José Raúl Muino, incluso dijo sentirse alarmado con los indicadores sobre el enfrentamiento a este flagelo.

A preguntas de los comunicadores sobre las preocupaciones por el incremento de la inseguridad, señaló que un alto porcentaje de la tasa de homicidios responde al choque entre pandillas, a las que utilizan para el trasiego de las sustancias ilícitas producidas en Suramérica y que transportan por diversas vías hacia Estados Unidos- el mayor consumidor- y Europa.

Según Mulino, en lo que va de 2025, han incautado entre 140 y hasta 150 toneladas de drogas, muy superior a las 30 0 34 toneladas anuales que registraba el país hace una década, cuando él fungía como ministro de Seguridad en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

A su juicio, se trata de un problema serio, crítico, regional, que tiene colapsados a varios países, aunque Panamá no está en esa condición, aclaró.

En ese sentido alabó la labor de los organismos de seguridad y la fuerza pública, cuya manutención es costosa, pero aseveró que son fortalecidos en equipos, helicópteros, aviones de patrullaje y embarcaciones.

“La seguridad de este país es cara y tiene que ser así, si no, no sería seguridad’, remarcó.

Acerca de las tasas de homicidios dijo que andan por el orden de 8,2 por ciento por cada 100 mil habitantes, sin embargo, el indicador sube en algunas provincias como Panamá, Panamá Oeste y la caribeña Colón, además del distrito de San Miguelito, en la capital panameña.