Irán declara fin de operaciones, pero promete “respuesta contundente” en caso de nuevo ataque

Irán ha recalcado que el alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano, constituye un componente importante del acuerdo de alto el fuego

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán advirtió este lunes a Tel Aviv de que, en caso de que continúen sus “agresiones y actos de provocación, incluidos en el sur del Líbano”, las fuerzas iraníes emprenderán acciones militares contra Israel “mucho más severas y contundentes que antes”.

Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este lunes el cese de operaciones militares tras el último intercambio de fuego entre la nación persa e Israel durante la noche del domingo y primeras horas de esta jornada, pero advirtieron sobre una respuesta “más severa y aplastante” si continúan los ataques contra su territorio o el Líbano.

El Cuartel General Central de Jatam al-Anbiya ha declarado en un comunicado que Irán respondió a Israel en apoyo al pueblo libanés tras las agresiones y actos hostiles del régimen sionista en el sur del Líbano y en la zona de Dahiya (sur de Beirut), llevados a cabo con el apoyo de Estados Unidos.

El cuerpo armado enfatizó que ha sido una respuesta legítima y advertido que “si continúan las agresiones y actos hostiles, especialmente en el sur del Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y aplastantes que las anteriores”.

El domingo, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron una andanada de misiles contra objetivos en Israel en represalia por los continuos bombardeos israelíes contra el Líbano, incluida la capital, Beirut, que dejaron varios muertos y heridos.

Uno de los objetivos fue la base aérea de Ramat David, señalada por Teherán como uno de los puntos de partida de los ataques aéreos israelíes en la actual ofensiva sionista contra el Líbano.

Poco después, en las primeras horas de este lunes, Israel lanzó ataques aéreos contra zonas de Irán y se reportaron explosiones en Teherán, Tabriz e Isfahán. Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron también la planta petroquímica Karoun en la estratégica ciudad portuaria de Mahshahr, en el sur iraní.

En la respuesta inmediata del Cuerpo de Guardianes de la República Islámica (CGRI), los misiles alcanzaron instalaciones petroquímicas en la ciudad portuaria de Haifa. El CGRI subrayó que “el régimen sionista lanzó un juego peligroso atacando instalaciones civiles e infraestructuras energéticas de Irán”.

La respuesta de Israel al primer ataque iraní del domingo, luego de los bombardeos israelíes contra la capital libanesa, ocurrió luego de que el presidente Donald Trump pidiera vía telefónica al primer ministro Benjamin Netanyahu aplazar una respuesta para no afectar el avance en las negociaciones en curso.

Analistas señalaron que el paso de Tel Aviv contra Teherán, que se sumó a la continuada violación del alto el fuego en el Líbano, no solo elevó la tensión regional y arriesgó una nueva escalada en la guerra iniciada el 28 de febrero, sino que puso de manifiesto otra vez los desencuentros entre Trump y Netanyahu en torno al conflicto con Irán pese a su alianza.

En medio de las negociaciones, Irán ha recalcado que el alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano, constituye un componente importante del acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril entre Irán y EE.UU. tras una guerra de agresión estadounidense-israelí contra el país persa.

A la par, ha subrayado que cualquier arreglo definitivo, entre otras condiciones, debe incluir también el cese de la agresión sionista contra suelo libanés.

El domingo, el CGRI recordó que la aceptación por parte de Irán del alto el fuego, el 8 de abril pasado, estaba condicionada a la suspensión de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde han continuado los bombardeos y demoliciones de las tropas sionistas, aun cuando también hay una tregua en ese frente, violada a diario por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Tras el intercambio de ataques durante domingo y lunes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que la República Islámica se defenderá “con firmeza” y “no retrocederá ante ninguna amenaza”.

“Nuestra prioridad es la seguridad nacional y la paz del pueblo. Defenderemos los derechos de la nación con firmeza y no retrocederemos ante ninguna amenaza. La diplomacia y la defensa son los dos pilares del poder nacional”, escribió en X y añadió que Teherán no abandonó “ni el terreno de juego ni la mesa de negociaciones”.