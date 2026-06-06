Papa Leon XIV sacude a España con mensajes trascendentales

Su Santidad se mostró exultante por visitar nuevamente un país que conoce bien, pero por primera vez en calidad de Papa

Vengo a confirmar, alentar e inspirar una «renovada fidelidad de los creyentes» al Evangelio, escribió en un mensaje en la red social X. (Foto: PL)

Apenas llegar a España, el Papa Leon XIV sacudió hoy a la opinión pública con mensajes contundentes en torno a la paz, contra la polarización y en favor del derecho internacional y el multilateralismo.

«El mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad», remarcó en su primer discurso en Madrid en el Palacio Real.

Ante los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; casi todo el espectro político nacional y autoridades eclesiásticas, Su Santidad se mostró exultante por visitar nuevamente un país que conoce bien, pero por primera vez en calidad de Papa.

En clave española, de forma transversal, instó a alejarse de la «cultura del enfrentamiento» y abrazar el «encuentro, que genera estabilidad y prosperidad”, y recordó varios capítulos y figuras de la historia de España que buscaron respuestas entre “la oscuridad y la luz”.

Antes se tomó la licencia de responder a periodistas acerca de su preferencia por el Real Madrid en el fútbol, aunque en calidad de Robert Francis Prevost, y no como Sumo Pontífice que “ama a todos los equipos”.

También se refirió al concierto esta noche del popular cantante puertorriqueño Bad Bunny. “No se si podré conocerlo, yo estaré en un acto y él en su recital”, comentó en tono de broma.

Posteriormente, hizo un recorrido por el centro de la ciudad, desde el Palacio Real hasta la plaza de Colón, donde decenas de miles de personas colmaron las calles aledañas y ovacionaron a la máxima autoridad del Vaticano, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

Se dirigía hacia la sede de la Nunciatura apostólica, donde residirá durante estos primeros días de su visita a España.

Vengo a confirmar, alentar e inspirar una «renovada fidelidad de los creyentes» al Evangelio, escribió en un mensaje en la red social X.

El enjambre habitual de turistas por la capital española hoy rebasó las expectativas, mientras ya todo parece estar listo para la misa dominical y Procesión del Corpus Christi este domingo en la Plaza Cibeles, en el corazón de Madrid.

La intensa jornada de este sábado se completará con una visita a los operadores y asistidos del Proyecto Social «CEDIA 24 HORAS» de Cáritas Diocesana de Madrid, donde atienden a personas vulnerables o con problemas de adicción.

Por último, León XIV presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes en Madrid en la Plaza de Lima, donde se espera una enorme concurrencia también de fieles y seguidores.

Dentro de la logística, además de adornos florales, pancartas y telas que ya cubren gran parte de Madrid, hay un dispositivo de seguridad de 23 mil 500 agentes, a los que se suman 21 mil 500 voluntarios.

En la Real Oficina de Correos, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, se ubica el centro principal de prensa que atiende a más de cinco mil 600 representantes de medios internacionales y locales.

Su discurso ante el Congreso de Diputados de España este lunes, y al día siguiente un acto de masas en el Estadio Santiago Bernabéu, despiertan mucho interés, lo mismo que sus deseos de visitar centros de acogida de inmigrantes y de personas vulnerables también en Barcelona e Islas Canarias.