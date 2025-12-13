Papa pide a diplomáticos ser hombres y mujeres de diálogo para promover la paz

Quien se cansa del diálogo se cansa de esperar la paz, dijo el Santo Pontífice de la Iglesia Católica

13 diciembre, 2025 - 8:52am

Foto: Vatican News

El papa León XIV pidió este sábado a los diplomáticos que sean hombres y mujeres de diálogo ‘para preservar y promover la paz’ al recibirlos en el aula Pablo VI con motivo del Jubileo dedicado a la diplomacia italiana.

‘En un contexto internacional marcado por el abuso y el conflicto, recordemos que lo opuesto al diálogo no es el silencio, sino la ofensa. Donde el silencio nos abre a la escucha y acoge la voz de quienes nos preceden, la ofensa es un ataque verbal, una guerra de palabras armada con mentiras, propaganda e hipocresía’, dijo el papa a los diplomáticos italianos encabezados por el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Por ello les pidió compromiso para ‘desarmar proclamaciones y discursos, cultivando no solo su belleza y precisión, sino sobre todo su honestidad y prudencia’.

‘Quien sabe qué decir no necesita muchas palabras, sino solo las adecuadas: practiquemos, por tanto, compartir palabras que hagan el bien, elegir palabras que construyan la comprensión, dar testimonio de palabras que corrijan los errores y perdonen las ofensas. Quien se cansa del diálogo se cansa de esperar la paz’, añadió.

Y entonces citó el llamamiento que San Pablo VI dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas hace exactamente sesenta años: ‘No más guerra, no más guerra! La paz, la paz debe guiar el destino de los pueblos y de toda la humanidad!.

‘La paz es el bien definitivo y eterno que deseamos para todos’ y ‘para preservar y promover la verdadera paz, sed, pues, hombres y mujeres de diálogo, sabios en la lectura de los signos de los tiempos según el código del humanismo cristiano que sustenta la cultura italiana y europea’, agregó el pontífice estadounidense.

Explicó la necesidad de que en la diplomacia trabajen ‘sólo quienes realmente esperan, buscan y apoyan siempre el diálogo entre las partes, confiando en la comprensión mutua incluso ante las dificultades y tensiones’. 

