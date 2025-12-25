«Por tierra es más fácil»: Trump anuncia las próximas operaciones terrestres en América Latina

A lo largo de meses, Washington lleva a cabo más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin demostrar públicamente la vinculación de estas con el tráfico de drogas. El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: Alex Brandon/ AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a anunciar el próximo inicio de ataques por tierra en América Latina, como parte de su presunta lucha contra el narcotráfico en la región. Venezuela y otros países —entre ellos Colombia y Nicaragua— tacharon los ataques marítimos de Washington en el Caribe y el Pacífico como ejecuciones extrajudiciales y apuntaron que no se presentaron ningunas pruebas de la conexión de las lanchas atacadas con el tráfico de drogas.

El mandatario estadounidense hizo la declaración durante una llamada con militares estadounidenses. «Estoy tremendamente agradecido por el trabajo que están haciendo para detener el tráfico de drogas en nuestra región», declaró.

En ese contexto, afirmó que el narcotráfico por mar ha disminuido en «un 96 %».

«Ahora vamos a por la tierra. Por tierra es más fácil, en realidad».

Amenaza a Maduro

Días antes, en medio de las agresiones sin precedentes de Washington contra Caracas, Trump declaró que planea atacar por tierra no solo a Venezuela, sino a cualquier lugar de donde «las drogas estén llegando». «Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela», dijo.

Al responder a una pregunta sobre por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debería tomarse en serio su amenaza sobre ataques terrestres, Trump dijo que el líder venezolano «puede hacer lo que quiera». «Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo», advirtió Trump.

Maduro: EE.UU. pretende «imponer un gobierno títere»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció, a su vez, que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

La semana pasada, Maduro aseguró que Washington estaría pretendiendo lograr un cambio de poder en Venezuela e «imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas». «Es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido develada: se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarles la Constitución, la soberanía y toda la riqueza, y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar», declaró.

Venezuela bajo el asedio de EE.UU.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en las aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando, sin presentar pruebas, al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de contribuir a ese delito.

Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como había denunciado el Gobierno venezolano, el supuesto foco en el narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, ha EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de «robo» y piratería».

La operación militar estadounidense también ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas.

Este martes, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró una reunión de emergencia, tras la petición de Venezuela, que ha denunciado la escalada de agresiones de EE.UU. en su contra.

El representante permanente de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que las acciones de EE.UU. representan «la recolonización de Venezuela, de la reconquista de todo el continente». «Estamos ante la masiva violación de todo el derecho internacional y una moral e indecorosa propuesta que nosotros no podemos aceptar», precisó.

La posición venezolana fue respaldada abiertamente por Rusia, cuyo representante permanente ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que Moscú tiene «todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo EE.UU. contra Venezuela no es una acción puntual: se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos».

Además, China, Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Cuba manifestaron su apoyo a Caracas.