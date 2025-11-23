Presentan filme Cinco historias de amor y un bolerón desesperado

23 noviembre, 2025 - 9:30am

El filme Cinco historias de amor y un bolerón desesperado, del realizador cubano Arturo Santana, tuvo su presentación especial este sábado a sala llena en el céntrico cine Yara de esta capital.

Según informó el presidente del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) Alexis Triana, actores, técnicos y productores subieron a escena para agradecerle a los espectadores su compañía.

Producida por el Icaic y I4 Films, la cinta de ficción narra en 90 minutos la historia de Yenny, consejera amorosa que sueña con la Torre Eiffel y reencontrarse con un amante, mientras recuerda a quienes enfrentan en La Habana el desamor y el olvido.

En ese entramado aparecen Tony, quien recupera el amor gracias a la súbita aparición de una mascota; Annia que apedrea una ventana; y Amelia, que corre un riesgo casi mortal y se sobrepone a una desilusión del pasado para salvar la vida de Elena, resume la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano (Endac).

Otros dramas son el de Renato, solitario actor que extraña a una mujer y consigue una acompañante de alquiler que lo hará feliz; y Yenny, que se va en busca de un amante y los recuerda desde la ventanilla del avión, viendo como todos suben al cielo.

Realizador de más de 150 obras audiovisuales entre documentales, videos musicales, cortos de ficción y spots, Arturo Santana también ha ejercido la crítica cinematográfica y literaria.

Su filmografía incluye Orígenes, un concierto en La Habana (1994), los cortometrajes La forastera (2010), Besos y lágrimas (2011) y Subir al cielo (2012), así como los largometrajes Bailando con Margot (2015) y Habana Selfies (2019).

Asimismo, impartió conferencias y ofreció presentaciones sobre el audiovisual cubano en festivales e instituciones extranjeras como el Instituto de Arte Contemporáneo (Londres).

