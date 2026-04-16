Película Nora llega al cine Conrado Benítez

El filme cubano ha cautivado a diferentes públicos por la excelencia de su elenco y la particularidad del argumento

Protagonista y actores principales en Nora, interpretados por Ingrid Lobaina, Aramís Delgado y Héctor Noas. (Foto: Cubasí)

Nora, thriller histórico con nombre de mujer y bajo la dirección del reconocido realizador audiovisual Roly Peña, se disfrutará a las dos de la tarde de este viernes, en el cine Conrado Benítez, de Sancti Spíritus.

Es esta una de las últimas producciones del país y, desde su estreno, ha cautivado a diferentes públicos por la excelencia de su elenco y la particularidad del argumento.

Con guion de otro reconocido intelectual, Amílcar Salatti, visibiliza la historia de una agente de la Seguridad cubana de 25 años infiltrada en una organización de derecha en Miami que debe ser extraída con urgencia; pero al conocer que hay otros planes contra este archipiélago incumple la orden de retornar y, a riesgo de su vida, busca averiguar los planes del enemigo.

Protagonizan, entre otros, el largometraje, Ingrid Lobaina, Héctor Noas, Aramís Delgado, Carlos Luis González, Luis Ángel Batista, Patricio Wood, Clarita García y Yuny Bolaños.

Nora se proyectó en el XLVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, así como en otras salas del país.

Llega a Sancti Spíritus de manos de su director Roly Peña, quien compartirá con quienes disfruten de la proyección este viernes en el cine Conrado Benítez.