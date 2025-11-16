Presidente de Chile ejerce el voto y llama a participar en elecciones

Boric expresó su confianza en que esta será una jornada ejemplar, gracias a la labor del Servicio Electoral y de los miles de vocales y apoderados de mesa

Unos 15,7 millones de electores están convocados este domingo a las urnas para elegir al presidente, a todos los miembros de la Cámara de Diputados y a 23 de los 50 senadores. (Foto: PL)

Al depositar hoy su voto en la sureña ciudad de Punta Arenas, el presidente chileno, Gabriel Boric, llamó a la ciudadanía a ejercer el sufragio no solo porque es obligatorio, sino por tratarse de un deber cívico.

Estos son los momentos en que más allá de las legítimas diferencias propias de la democracia, nos unimos en pos de un futuro común, dijo el mandatario. Boric expresó su confianza en que esta será una jornada ejemplar, gracias a la labor del Servicio Electoral y de los miles de vocales y apoderados de mesa.

También destacó la labor de carabineros, bomberos, fuerzas armadas, guardia civil y voluntarios desplegados en todo el territorio para garantizar la seguridad y resguardar los locales de votación.

Unos 15,7 millones de electores están convocados este domingo a las urnas para elegir al presidente, a todos los miembros de la Cámara de Diputados y a 23 de los 50 senadores.