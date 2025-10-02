Presidente de Chile Gabriel Boric recibió al trovador cubano Silvio Rodríguez (+post y fotos)

Siempre es maravilloso volver a Chile, dijo el trovador, quien estuvo por primera vez aquí en 1972 durante el gobierno de Allende y luego volvió en 1990, tras el fin de la dictadura

Boric y Silvio mantuvieron una reunión privada de cerca de una hora, donde participó también la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo. (Fotos: PL)

El presidente chileno, Gabriel Boric, recibió este 2 de octubre en el Palacio de La Moneda al cantautor cubano, Silvio Rodríguez, quien se presenta en Santiago de Chile como parte de una gira latinoamericana que incluye a Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Tras un recorrido por la instalación, donde visitaron el despacho del presidente Salvador Allende, ambos mantuvieron una reunión privada de cerca de una hora, donde participó también la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo.

El Presidente Boric y la ministra Camila Vallejo reciben Silvio Rodríguez en La Moneda.



El cantautor cubano se encuentra en el país donde habilitó varias fechas de show en el marco de su última gira.



📸©AgenciaUno/Sebastián Beltrán pic.twitter.com/tbLRf0PsOU — AgenciaUno (@agenciaunochile) October 2, 2025

Siempre es maravilloso volver a Chile, dijo el trovador, quien estuvo por primera vez aquí en 1972 durante el gobierno de Allende y luego volvió en 1990, tras el fin de la dictadura, cuando ofreció un concierto en el Estadio Nacional ante unas 80 mil personas.

El autor de reconocidas piezas como Ojalá, el Necio, La era está pariendo un corazón y Santiago de Chile, entre otras, ya ofreció dos de sus cuatro presentaciones el 29 y 1 de octubre.

Silvio tuvo que duplicar sus conciertos tras agotarse en apenas unas horas los boletos para el Movistar Arena, un recinto con capacidad para 17 mil personas.

Espectacular regreso de Silvio Rodríguez a Chile, Silvio emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia y Silvio se reencuentra con Chile, fueron algunos de los titulares de los medios de prensa locales.

Varias figuras políticas acudieron a sus presentaciones, entre ellas la expresidenta chilena, Michelle Bachelet.

“Hoy día el mejor regalo de cumpleaños que he recibido es esta invitación que me hicieron mis amigos a que pudiera venir aquí con mi hija. Así que estoy feliz”, dijo la exmandataria y aspirante a la secretaría general de la ONU.