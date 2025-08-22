Presidente de Cuba condecora a mujeres con extraordinarios méritos (+fotos)

Díaz-Canel impuso el Título Honorífico de Heroína del Trabajo de la República de Cuba a la doctora en Ciencias Mayda Benigna Álvarez Suárez, en reconocimiento a sus extraordinarios resultados y a su relevante trayectoria laboral, política y social

Díaz-Canel también entregó la Orden Mariana Grajales a cinco féminas por su consagración en las tareas de la Federación de Mujeres Cubanas. (Fotos: ACN)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, encabezó en La Habana la ceremonia de condecoración a mujeres con extraordinarios méritos en diversas esferas, en ocasión del aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Con el recuerdo imperecedero del Comandante en jefe Fidel Castro y de Vilma Espin, presidenta eterna de esa organización, comenzó el acto, al que asistieron además, los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC.

En el Salón de Protocolo El Laguito tuvo lugar la ceremonia en la que se entregaron las órdenes Mariana Grajales y Ana Betancourt a cinco y a 19 compatriotas destacadas, respectivamente; la Distinción 23 de Agosto a nueve, el sello conmemorativo 65 Aniversario de la FMC a otras cinco y reconocimientos también a igual número de federadas.

El Presidente cubano impuso el título honorífico de Heroína del Trabajo de la República de Cuba a la Doctora en Ciencia Mayda Benigna Álvarez Suárez, con una destacada labor en las ciencias sociales y humanísticas y quien dirigiera por más de 25 años el Centro de Estudios de la Mujer, de la FMC.

Asimismo Díaz-Canel entregó la Orden Mariana Grajales a Marisol García Cabrera, con 42 años de trabajo en el Poder Popular de Villa Clara; a Ana Ramírez Velázquez, educadora con 47 años en el sector; y a la Doctora en Ciencias Sonia Videaux Videaux, académica con 41 años en la Educación.

Las otras dos compatriotas condecoradas por el Primer Secretario del CCPCC fueron Herminia Hermendida Rodríguez Morera, fundadora de la Federación y de las Milicias Nacionales Revolucionarias; y Tamara Silvia Columbié Matos, jurista con 52 años de labor en la FMC.

Sonya Rivero López, segunda secretaria de la organización, al leer el Decreto Presidencial destacó los extraordinarios méritos de las condecoradas y señaló que ellas son de esas tantas cubanas que a diario aman y fundan, desde el hogar, la comunidad y los centros de producción, los servicios, la docencia, la investigación y la defensa de la Patria.

Manuel Marrero Cruz y Teresa Amarelle Boué entregaron la Orden Ana Betancourt, mientras otros dirigentes del Partido, los restantes estímulos.