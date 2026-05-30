Elecciones presidenciales este domingo en Colombia

Un total de 11 candidatos estarán en la contienda y, a juzgar por las encuestas, quienes lideran la intención de voto son Iván Cepeda (izquierda), Abelardo De la Espriella (ultraderecha) y Paloma Valencia (derecha)

Un total de 41 millones 421 mil 973 colombianos están aptos para ejercer el voto este domingo.

El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó que 408 mil integrantes de la Fuerza Pública están desplegados en todo el país para garantizar que las elecciones presidenciales de este domingo transcurran en paz.

La cartera también divulgó que se activó un Puesto de Mando Unificado Cibernético para velar por la seguridad durante la jornada de los comicios y para neutralizar potenciales amenazas, de conjunto con 15 entidades del Estado y el Comité Nacional de Seguridad Digital.

Según trascendió, el objetivo del monitoreo constante es detectar y neutralizar intentos de phishing (ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades legítimas), infiltración de programas maliciosos y ataques contra infraestructuras críticas.

Asimismo, persigue identificar eventuales campañas de manipulación, cuentas automatizadas y contenidos engañosos que busquen afectar la confianza ciudadana, en tanto brindará protección a bases de datos, análisis continuo de vulnerabilidades y respuesta anticipada ante posibles riesgos cibernéticos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó durante la instalación del Puesto de Mando Unificado Nacional, ubicado en el Ministerio del Interior, que todas las capacidades logísticas y de inteligencia están listas para garantizar una jornada transparente y sin contratiempos en las regiones con mayores factores de riesgo.

“Ya está desplegada toda la Fuerza Pública y todas las capacidades para que existan las condiciones para que los votantes ejerzan su derecho de manera libre, segura y transparente”, declaró.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, aseguró que acompañará y monitoreará en Colombia la elección presidencial programada para este domingo con mil 825 servidoras y servidores públicos, así como con 395 defensoras y defensores en 338 municipios.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, este año podrán ejercer su derecho al voto un total de 41 millones 421 mil 973 colombianos, de los cuales un millón 414 mil 661 están habilitados para acudir a puestos de sufragio en el extranjero.

Mientras en el territorio nacional se instalarán 13 mil 489 puestos de votación, fuera del país habrá 253 en 67 naciones, según acotó la misma fuente.

Actualmente existen 11 candidatos en la contienda y, a juzgar por las encuestas, quienes lideran la intención de voto son Iván Cepeda (izquierda), Abelardo De la Espriella (ultraderecha) y Paloma Valencia (derecha).

Si ninguno de ellos consigue un respaldo del 50 por ciento más uno de los votos, los dos con mayor apoyo irán a un balotaje que se celebrará el próximo 21 de junio.