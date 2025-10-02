Presidente de Cuba recorre zonas afectadas por intensas lluvias en Guantánamo (+post)

Acompañaron a Díaz-Canel, Manuel Marrero Cruz, primer ministro, e Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de Cuba, así como Yoel Pérez García, primer secretario del PCC en la provincia, y Alis Azahares Torreblanca, gobernadora de Guantánamo

Durante el recorrido, las autoridades constataron los daños y se interesaron por las acciones que ya se ejecutan para paliar las consecuencias de las lluvias. (Fotos: Periódico Venceremos)

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió este jueves varios municipios de la provincia de Guantánamo para evaluar en el terreno las afectaciones y la marcha de las labores de recuperación tras las intensas lluvias de los últimos días, asociadas a la tormenta tropical Imelda.

El jefe de Estado fue acompañado por Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra, junto a las máximas autoridades políticas y gubernamentales de este territorio oriental.

🌧️| Aquí cayeron cerca de 700 milímetros de agua, uno de los mayores acumulados dejados por el fenómeno meteorológico que impactó parte del Oriente. pic.twitter.com/Q1gx5eX3so — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) October 2, 2025

La comitiva visitó específicamente los poblados de Hatibonico, en el municipio de Caimanera, y Ullao, en Niceto Pérez, asentamientos que se encuentran entre los más golpeados por las torrenciales precipitaciones.

Durante el recorrido, las autoridades constataron los daños y se interesaron por las acciones que ya se ejecutan para paliar las consecuencias de las lluvias.

🗣️| En intercambio con el pueblo guantanamero, explicó que la visita evalúa cómo se va recuperando la provincia tras el paso de las lluvias de los últimos días.



Los reconoció por la disciplina mantenida y les ratificó que la Revolución jamás se rendirá. pic.twitter.com/pDGFILXfy1 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) October 2, 2025

En el Consejo Popular de Ullao, ubicado a unos 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guantánamo, ya se trabaja en las labores de recuperación, limpieza e higienización de la localidad.

La visita gubernamental a Guantánamo forma parte de la estrategia de chequeo sistemático que realiza el Presidente cubano para constatar, desde primera línea, la situación en los territorios y apoyar los procesos de recuperación ante fenómenos naturales.

Díaz-Canel intercambió con la población de Hatibonico, en Caimanera, sobre la voluntad del país de ayudar en la recuperación de la provincia.

Por otra parte, el intercambio del Presidente con la población de Hatibonico, en Caimanera, se centró en la voluntad del país en ayudar en la recuperación de la provincia y de cómo se mantuvieron al tanto de toda la situación durante el paso de la onda tropical que afectó al oriente de Cuba estos días.

Díaz- Canel habló también de la actual contingencia electroenergética que enfrenta la isla.