Cuba rinde el mejor homenaje al Maestro con Firmas por la Patria

Integrantes de la sociedad civil cubana entregaron al presidente Miguel Díaz-Canel de manera simbólica un libro por cada provincia de la firma por la Patria

Una muestra documental de las más de seis millones 200 mil firmas de cubanos que abogaron recientemente por la paz y contra el bloqueo, la injerencia y la anexión, fue entregada hoy a Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, en el acto solemne por el aniversario 131 de la caída en combate del Héroe Nacional, José Martí (1853-1895).

En la ceremonia, realizada en el Memorial José Martí de La Habana, integrantes de la sociedad civil cubana entregaron al jefe de Estado de manera simbólica un libro por cada provincia de la firma por la Patria.

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, destacó que el movimiento Mi firma por la Patria es el pueblo diciendo al gobierno de Estados Unidos que no lo intimida, ni lo humilla, ni lo compra.

Precisó que en este aniversario de su caída la nación antillana no recordará a su Apóstol de la independencia en tono luctuoso, sino diciéndole que su pueblo sigue en pie y su ejemplo sigue siendo su bandera.

A nombre de la sociedad civil, Litza Elena González, miembro del Consejo de Estado y presidenta Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), dijo que los jóvenes dieron su firma porque son una generación consecuente con la continuidad histórica de la Revolución.

Como parte del homenaje al Héroe Nacional de Cuba, el realizador Roly Peña presentó el estreno de la serie «El misterio de un hombre», que recrea pasajes de la vida de Martí.

Se encontraban presentes también los miembros del Buró Político del PCC Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido.