Presidente Gustavo Petro conversó con vicemandatario de Cuba

Momento del encuentro entre Gustavo Petro y Salvador Valdés. (Foto: PL)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, platicó este sábado con el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, quien se encuentra en la nación cafetera para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea.

El encuentro fue calificado como un fraternal intercambio en el que ambas partes ratificaron apoyo mutuo y solidaridad, según destacó la vicecanciller del país antillano Anayansi Rodríguez, quien también compone la delegación participante en el evento que comenzará este domingo en el Centro de Convenciones Santamar de Santa Marta.

Durante esta jornada, el vicemandatario se reunió con integrantes del Movimiento de Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC), así como con miembros de otras agrupaciones y personalidades amigas.

El dignatario transmitió el agradecimiento de su pueblo y gobierno por las muestras de cariño profesadas desde el territorio sudamericano.

A la reunión, celebrada en la sede vacacional Los Trupillos, acudieron senadores del Partido Comunes, representantes de la bancada de la coalición progresista Pacto Histórico, líderes sindicales y más de un centenar de activistas solidarios con la isla.

Valdés ratificó que su país mantiene su voluntad de acompañar a Colombia en sus esfuerzos de alcanzar la paz.

“Siempre podrán contar con Cuba, con nuestro apoyo”, sentenció.

Posteriormente, dialogó con una representación de sus connacionales residentes en Colombia, a los que refrendó la voluntad del gobierno de la nación caribeña de estrechar los lazos con su comunidad en el extranjero.

“Son mayoría los cubanos en el exterior que se oponen a las sanciones que afectan a sus familias. También la mayoría mantiene vínculos con el país y está dispuesta a contribuir a su desarrollo”, remarcó durante el encuentro.

El vicepresidente estuvo acompañado además de por la vicecanciller Rodríguez, por el embajador en Colombia, Javier Caamaño.

También estuvieron presentes otros funcionarios de la Cancillería cubana.

La IV Cumbre Celac-Unión Europea, que se celebrará desde mañana y hasta el próximo lunes, tiene como objetivos principales fortalecer la cooperación birregional y abordar desafíos globales comunes entre ambos bloques.