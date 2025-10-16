Presidieron Raúl y Díaz-Canel reunión del Consejo de Defensa Nacional (+post)

Sesionó este miércoles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el Consejo de Defensa Nacional para aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y de aseguramiento.
La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y contó con la participación de los integrantes del Consejo de Defensa Nacional y otros altos jefes y oficiales de las FAR y del Minint.
📌| La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República, @DiazCanelB, y contó con la participación de los integrantes del CDN y otros altos jefes y oficiales de las FAR y del MININT. pic.twitter.com/Rwt42E0KtV— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) October 16, 2025
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.