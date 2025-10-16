Presidieron Raúl y Díaz-Canel reunión del Consejo de Defensa Nacional (+post)

La reunión contó con la participación de los integrantes del Consejo de Defensa Nacional y otros altos jefes y oficiales de las FAR y del Minint

Periódico Granma

16 octubre, 2025 - 6:22am

Efectuada reunión del Consejo de Defensa Nacional. (Fotos: Estudios Revolución)

Sesionó este miércoles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el Consejo de Defensa Nacional para aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y de aseguramiento.

La actividad estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, jefe al frente de la Revolución, y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y contó con la participación de los integrantes del Consejo de Defensa Nacional y otros altos jefes y oficiales de las FAR y del Minint.

