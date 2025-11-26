Productos y servicios «made in Sancti Spíritus» se exponen en FIHAV 2025 (+fotos)

Más de 30 actores económicos espirituanos exponen sus productos y servicios en la mayor bolsa comercial del Caribe

Díaz-Canel visitó el pabellón donde exponen las provincias cubanas y se interesó por la muestra espirituana. (Fotos: Facebook)

La cuadragésima primera edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) 2025 se desarrolla por estos días en el recinto ferial ExpoCuba y Sancti Spíritus muestra en la mayor bolsa comercial del Caribe, productos y servicios de casi 40 entidades, entre estatales y privadas.

“Este es un evento de mucha importancia para el comercio y la inversión extranjera en Cuba; por tanto, también lo es para la provincia”, explicó Ignacio Pérez González, director de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Relaciones Internacionales en el Gobierno Provincial.

Siete de los ocho municipios espirituanos están representados en la Feria Internacional de La Habana. Pérez González destacó la participación de la Empresa Pesquera Sancti Spíritus, la Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández, la de Granos Sur del Jíbaro y las mipymes Laminados Concepción y Sabor Mágico.

Siete de los ocho municipios espirituanos están representados en FIHAV 2025.

El estand espirituano expone también las tradiciones culturales de esta central provincia y sus potencialidades para el turismo histórico, natural y de sol y playa.

Durante la inauguración el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó el pabellón donde exponen las provincias cubanas y se interesó por la muestra espirituana.

La Feria Internacional de La Habana (FIHAV) 2025, que se extenderá hasta el próximo 29 de noviembre, cuenta con representación de 52 países y 268 empresas cubanas.