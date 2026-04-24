Triciclos eléctricos recolectan materia prima en Sancti Spíritus (+fotos)

En tres consejos populares de la ciudad del Yayabo acopian el papel y cartón que aparece depositado en supiaderos y microvertederos

Aunque los triciclos recorren las principales arterias de la ciudad del Yayabo, en ocasiones cargan papel y cartón en otros lugares. (Fotos: Cortesía de Materia Prima)

La Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas puso en práctica la iniciativa de recorrer las principales avenidas de la ciudad del Yayabo con el propósito de acopiar todo el papel y cartón que se desecha en supiaderos o microvertederos, consciente de que cada kilogramo constituye un aporte para la economía del país.

La iniciativa parte del Grupo Nacional de Reciclaje y desde hace meses se pone en práctica en este territorio, bajo un ordenamiento que posibilita abarcar tres consejos populares de la añeja villa espirituana, es decir, Olivos, Parque y Garaita, en los cuales intervienen fuerzas de la entidad rectora que parten desde la Carretera Central y cubren las áreas situadas tanto a la derecha como a la izquierda de esta importante vía.

La materia prima acopiada se somete a un tratamiento antes de enviarla a su destino final.

Según explicó a Escambray Osmany Guevara Portales, subdirector de Desarrollo de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas, los recolectores se auxilian de tres triciclos eléctricos subordinados a dicha entidad y con ellos acceden a cada uno de los sitios donde aparecen depositados el papel y cartón que luego se destina al reciclaje; en ocasiones, incluso, visitan otras zonas fuera del área urbana en busca de estos desechos.

“La materia prima recolectada —aclara Osmany— se deposita en la base situada en la calle Raimundo para su primer tratamiento y una vez que se disponga de las cantidades necesarias se envía hacia la planta donde se empaca antes de entregarla a las industrias papeleras del país, es por ello que estamos interviniendo, sobre todo, en los sitios donde hay mayor presencia de mipymes y trabajadores por cuenta propia, porque ellos constituyen una fuente generadora.

Tres consejos populares de la añeja villa se inscriben en el recorrido de estos medios.

“De esta forma hacemos uso de lo que contempla la Ley sobre la Protección del Medio Ambiente, aunque los propios emprendedores pueden obtener ingresos; si en lugar de verter el papel y cartón hacia la intemperie, firman un convenio con nuestra entidad, entonces nosotros nos encargaríamos de recoger la materia prima en los propios establecimientos”, aclara el subdirector.

Igualmente, explicó que, aunque esta experiencia se inició por la cabecera provincial, se pretende extender al resto de los municipios donde existe un alto volumen de estos desechos, los cuales pueden constituir una fuente importante de ingresos económicos y un ahorro significativo de divisa para el país, al no tener que importar las materias primas para la fabricación de papel y cartón.