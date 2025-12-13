Promovido al Buró Político viceministro primero de las FAR

El jefe militar ha recibido diferentes condecoraciones. Es Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el 2018

General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo. (Foto: Presidencia Cuba)

Los integrantes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) promovieron en su XI Pleno al General de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde 2021, a miembro del Buró Político del CCPCC.

Graduado de la Enseñanza Superior Militar, Legrá Sotolongo cursó estudios en la escuela de cadetes Interarmas General Antonio Maceo, en la especialidad de Mando Táctico de Tropas Generales. Estudió desde 1983 hasta 1987 en la Academia de Mando y Estado Mayor de Tropas Generales de la antigua URSS, Mijail Frunsse, destacó el sitio de la Presidencia.

Su biografía en el sitio del CC PCC reseña que Legrá Sotolongo transitó con resultados positivos por diferentes cargos de mando, entre los que se destacan Jefe de Batallón de Infantería, Jefe de Brigada de Tanques, Jefe de las regiones militares de Villa Clara y Santiago de Cuba, Jefe del Estado Mayor del Ejército Occidental, Director de la Escuela Interarmas “General Antonio Maceo”, de la Academia de las FAR «General Máximo Gómez Báez», Segundo Jefe del Estado Mayor General y Jefe de la Dirección de Operaciones de las FAR. Cumplió misión internacionalista en Angola ejerciendo como Jefe de Grupo Táctico.

Cursó la Especialidad en Defensa y Seguridad Nacional en el CODEN, el III grado de Mando y Estado Mayor Operativo Estratégico en la Academia de las FAR.

El jefe militar ha recibido diferentes condecoraciones, entre ellas, la medalla «Ignacio Agramonte» de tercera, segunda y primera clase, “Combatiente Internacionalista” de segunda clase, “Por la Victoria Cuba-Angola”, conmemorativas por el 40, 50 y 60 aniversarios de las FAR y distinciones “Por el Servicio en las FAR” por X, XV y XX años.

Legrá Sotolongo fue delegado al VI, VII y VIII Congresos del Partido Comunista, siendo electo miembro del Comité Central en este último. Es Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el 2018.