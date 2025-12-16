Prosigue proceso de arranque de Unidad 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos

Las labores continúan con el objetivo de avanzar hacia la sincronización de la unidad al SEN, paso clave para fortalecer la generación eléctrica del país

Central Termoeléctrica de Cienfuegos Carlos Manuel de Céspedes. (Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate)

La Unidad No. 4 de la Central Termoeléctrica (CTE) Carlos Manuel de Céspedes continúa en proceso de arranque, como parte de las acciones previstas para su próxima incorporación al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

De acuerdo con la información disponible, la caldera encendió desde la madrugada del domingo y, desde ese momento, se ejecutan las pruebas técnicas correspondientes para comprobar el funcionamiento de los sistemas de seguridad y las protecciones, en estricto cumplimiento de los protocolos establecidos para el arranque de esta tecnología.

Hasta el momento, los resultados de las pruebas han sido satisfactorios. Las labores continúan con el objetivo de avanzar hacia la sincronización de la unidad al SEN, paso clave para fortalecer la generación eléctrica del país.