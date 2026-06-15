Hospital de Rehabilitación de Sancti Spíritus: sanar el cuerpo y el alma

Procedimientos exclusivos y novedosos, condiciones específicas para la estadía y atención a ese tipo de enfermos y un equipo multidisciplinario muy profesional avalan la garantía de la rehabilitación para quienes vienen en busca de la esperanza

Fotos: Oscar Alfonso/ ACN

Cuando el 15 de junio de 1991 abrió sus puertas el Hospital de Rehabilitación Doctor Faustino Pérez Hernández, único de su tipo fuera de la capital de Cuba y con sede en esta ciudad, el sistema de salud de la Isla asistía al nacimiento de una institución que, luego de 35 de funcionamiento, ha demostrado ser una de sus fortalezas.

Lo sabe desde hace más de dos décadas Yaquelín Díaz Delgado, una villaclareña que fue de las primeras personas en el país diagnosticada con esclerosis múltiple, en 1994, y entre las personas incorporadas al inicio del programa para el tratamiento de la enfermedad cuyo centro de referencia nacional radica en esta instalación desde 2003.

Llegamos aquí en condiciones físicas difíciles, muy flojos, con escasa fuerza, una marcada pérdida de equilibrio y muchas dudas, situación que se fue transformando en el transcurso de las seis semanas de ingreso por la pericia, habilidades, dedicación y amor de quienes laboran en la atención a nuestro padecimiento, refirió a la ACN.

Su historia se reitera en los más de 300 cubanos con esclerosis múltiple que han viajado desde todas las provincias para recibir el beneficio del tratamiento, entre los elementos que más distingue a la instalación espirituana.

Procedimientos exclusivos y novedosos, condiciones específicas para la estadía y atención a ese tipo de enfermos y un equipo multidisciplinario muy profesional avalan la garantía de la rehabilitación para quienes vienen en busca de la esperanza.

El hospital no es un centro de urgencias, tal como aseguran sus profesionales, y en él se atienden pacientes que hayan transitado por diferentes afecciones con requerimiento de rehabilitación, tanto neurológica como física; mientras, para llegar aquí, pasan primero por el área de consulta que funciona dos veces a la semana.

Cada caso, argumentó la doctora Greidys Montano Águila, Máster en Ciencias y directora de la institución, es evaluado por un colectivo conformado por especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, licenciados en Rehabilitación, Logopedia y Foniatría, Defectología, Psicología, Enfermería y Medicina Natural y Tradicional, quienes definen las particularidades del tratamiento según la afección.

Significó que aquí se realiza un sistema de seguimiento a todas estas personas para valorar su progreso y quienes necesiten regresar a la institución, lo hacen con una terapia reajustada a partir de la evaluación especializada.

De la dedicación del centro para beneficio de la salud y bienestar de la población, aún en medio de un panorama complejo, dan fe dos cifras: el pasado año se materializaron más de cinco mil consultas y se realizaron más de 113 mil tratamientos de rehabilitación.

La mayor satisfacción, sin embargo, es ver, en la mayoría de los casos, la mejoría de la calidad de vida y la posibilidad de su posterior reincorporación a la actividad cotidiana, acotó.

Así lo vive también Albertina Guerra Castañeda, quien llegó al “Faustino Pérez Hernández” en el mes de marzo, con diagnóstico de fibromialgia, artritis reumatoidea y artrosis; apenas podía caminar, expresó, me costaba dar un paso y mi pensamiento estaba fijo en que no podría volver a andar por mí misma.

Pero con el paso de los días, mi estado físico y anímico se transformó, ya camino bastante bien sola y ello se debe, sobre todo, al empeño del colectivo, muy comprometido, detalló.

Dialogar con trabajadores como Consuelo Rodríguez Cepeda, rehabilitadora de niños, con Diego Brunet Gómez, la enfermera Dunia Martínez Pérez, el dueto conformado por la Máster en Medicina Bioenergética Ghensich Hernández Zulueta y la Doctora Yenisley Gallo Hernández, rectoras del programa de Medicina Natural y Tradicional, revelan la consagración como la virtud principal del colectivo.

Y a ello se une el desarrollo de un programa bien estructurado de preparación profesional de todo el equipo multidisciplinario, que ha formado una cantera importante de personal especializado, puntal de la calidad del servicio en la institución y otros centros rehabilitadores de la provincia, acotó la Máster en Ciencias Milvia Consuegra Álvarez, subdirectora docente.

Cada ejercicio de graduación tiene como base una situación vinculada a las afecciones aquí atendidas y el seguimiento y validación de los tratamientos, realidad que perfecciona procedimientos y cataliza nuestra razón de ser: sanar la ilusión, concluyó.