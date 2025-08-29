Punto final al verano (+fotos)

Diversas actividades se realizarán durante el fin de semana para concluir la etapa veraniega en Sancti Spíritus

En las playas del litoral sur de la provincia también se realizarán actividades para despedir el verano. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Luego de un verano cargado de actividades, Sancti Spíritus cerrará la etapa estival con excelentes propuestas recreativas para todos los públicos.

Durante viernes y sábado los pobladores de Zaza, Iguará y Guayos disfrutarán de su tradicional changüí. Los residentes en la ciudad de Sancti Spíritus bailarán al ritmo de la popular orquesta Cándido Fabré y su Banda en la Plaza Cultural de Los Olivos el viernes en la noche; y el domingo llegará a la comunidad de Guasimal.

Los proyectos infantiles como la compañía de teatro Los Yayaberitos amenizarán espacios habituales para los más pequeños de casa, a lo que se suman otras iniciativas.

Los parques infantiles de la provincia tienen previstas actividades. El Teatro Principal descorrerá sus cortinas el domingo para la Fiesta de Gatoypon, de la artista Annie Garcés y así decir adiós al verano.

En La Sierpe, las familias podrán disfrutar del rodeo, en el Parque de Ferias del territorio. Trinidad, como es habitual, despedirá el período vacacional en el cordón playa, con propuestas para todos los grupos etarios. Las instalaciones del turismo continuarán prestando servicios, así como los centros gastronómicos y campismos.

En sentido general todos los territorios de la provincia se suman con diferentes iniciativas para despedir el verano 2025. Las direcciones

municipales de Cultura, el Inder y los gobiernos locales, con el apoyo de otras instituciones organizan las actividades pensadas para los diferentes grupos etarios.