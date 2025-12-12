Putin reitera su apoyo a Maduro en una llamada telefónica ante la presión creciente de Estados Unidos

En un comunicado publicado por el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, se afirma que el mandatario ruso «ratificó de manera firme y categórica» su apoyo a Maduro en los esfuerzos para consolidar la paz y la estabilidad política

En mayo, Maduro visitó Moscú, donde firmó varios acuerdos con Putin.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ratificó este jueves su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en medio de la escalada de tensiones entre ese país sudamericano y el gobierno de Donald Trump.

En una llamada telefónica, el mandatario ruso «confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía ante la creciente presión externa», según informó el Kremlin en un comunicado.

«Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano», agregó el texto.

El gobierno de Maduro señaló, por su parte, que durante la conversación ambos mandatarios «reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales».

«El Presidente Putin reiteró que los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente, y aseguró que Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina, poniendo a disposición su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales», agregó.

La llamada entre Maduro y Putin se produjo al día siguiente de que EE.UU. incautara frente a las costas de Venezuela un petrolero cargado de crudo venezolano, cuya exportación se encuentra bajo sanciones por parte de Washington.

Esa acción intensificó las tensiones entre el gobierno de Trump y el de Maduro, que se han multiplicado desde que en agosto pasado el mandatario estadounidense autorizó un despliegue masivo de fuerzas militares en el Caribe frente a las costas de Venezuela.