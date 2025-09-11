Queda enlazado el SEN con cuatro provincias por restablecer (+post y video)

La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, del municipio de Nuevitas, tiene sus dos unidades en línea desde la madrugada de hoy. (Foto: ACN)

La Unión Eléctrica (UNE) informó este 11 de septiembre que el sistema eléctrico nacional (SEN) se encuentra enlazado, aunque todavía quedan por restablecer las provincias de Pinar del Rio, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

De acuerdo con la más reciente información del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en X, están en servicio la unidad 5 de central termoeléctrica (CTE) Nuevitas, la unidad 3 de la CTE Céspedes, los motores del Mariel, las unidades 1 y 3 de Santa Cruz, la unidad 8 del Mariel, y Energas Varadero y Boca de Jaruco.

🔴 07:36 hrs. Enlazado el SEN, quedando por restablecer las provincias de Pinar del Rio, Granma, Santiago de Cuba y Guantanamo.#DePieYCombatiendo pic.twitter.com/KQ8EJz2quZ — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) September 11, 2025

Asimismo, se prevé que entren dos unidades de la CTE Renté para fortalecer la generación en el Oriente.

El país pasó de un apagón total (0 MW) a 1000 MW en menos de 24 horas. El sistema avanza hacia la unificación nacional enlazando occidente y centro con oriente.

Restan por reconectar Pinar del Río, Artemisa, Granma, Santiago y Guantánamo.

La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, del municipio de Nuevitas, tiene sus dos unidades en línea desde la madrugada de hoy, y se encuentran subiendo carga, confirmaron directivos de la entidad a la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Quienes pertenecen a la empresa camagüeyana aportan al esfuerzo de los trabajadores del sector en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que sufrió una caída total este miércoles, a causa de la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras, de Matanzas.

Tras la formación de un sistema en isla formado con grupos electrógenos, en esta ciudad, la planta recibió corriente en la tarde-noche anterior, y de manera ininterrumpida laboran sus obreros y especialistas en la aplicación de los protocolos previstos.

Según explicó a la ACN Jorge Luis Maceira, director general de la CTE 10 de Octubre, el bloque seis, está en condiciones de alcanzar más de 90 megawatt (MW) de potencia, pues antes de la caída del sistema, esa unidad entregaba 95 MW.

El funcionamiento de la CTE de Nuevitas es estratégico, al situarse en la zona centro-oriental del país, lo cual permite ayudar en el suministro de corriente a otras plantas de la región, y así robustecer el SEN, en aumento progresivo de su capacidad de generación.

Este miércoles a las 9:14 a.m. se produjo una desconexión total del SEN, asociada a la salida de la CTE Guiteras, el mayor y más eficiente bloque unitario de Cuba.