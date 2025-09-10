Reportan caída del Sistema Electroenergético Nacional de Cuba (+fotos y post)

El Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, aseguró que el país cuenta con una estrategia bien definida para enfrentar la actual contingencia energética y con la profesionalidad de los trabajadores de la Unión Eléctrica.

En una escueta nota publicada en sus redes sociales, la Unión Eléctrica informó que a las 9:14 am de este miércoles se produjo una caída total del Sistema Eléctrico Nacional.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que la desconexión puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras: “No obstante, se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento”, informan.

Contamos con una estrategia bien definida para enfrentar esta situación y con la profesionalidad de los trabajadores de @OSDE_UNE para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema.

El miembro del Buró Político y Primer Ministro, realiza una visita al Despacho Nacional de Carga, donde intercambia con el Director General de la Unión Eléctrica sobre la imprevista desconexión del SEN, según reportes de redes sociales.

«Se toman acciones de conjunto con las máximas autoridades del país para la recuperación del sistema», afirma la Unión Eléctrica.

Marrero Cruz afirmó que se cuenta con una estrategia bien definida para enfrentar esta situación y con la profesionalidad de los trabajadores de la Unión Eléctrica para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema, según una nota publicada por Yuniel Labacena Romero, en su página de Facebook.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 10, 2025

Especialistas analizan las causas del disparo de la CTE Guiteras

El periodista Jose Miguel Solís informó que especialistas consultados al respecto de la salida de la CTE Guiteras comentaron que se analizan las causas del disparo para confirmar si ese bloque puede incorporarse lo más rápido posible.

Chequean estado de la CTE Guiteras tras la caída del SEN.

Dan a conocer motivos de la salida de la CTE Guiteras

Una señal falsa de vapor sobrecalentado provocó que se desarmara el esquema automático de la caldera, y con ello ocurriera la salida del bloque térmico”, según informó Rubén Campos Olmo, director de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas al periódico Girón.

Según el directivo, aún no se puede precisar cuándo ocurriría la incorporación de la CTE yumurina. “Al caerse el sistema nos tienen que dar energía desde fuera para iniciar el arranque.

“Antes de esto teníamos un alto consumo de agua. No sabremos si existen daños relacionados con la salida abrupta del SEN hasta que no se intente arrancar de nuevo”.

Ya están conformados microsistemas eléctricos

El Ministerio de Energía y Minas informó que ya están conformados microsistemas eléctricos, que dan servicio a objetivos vitales en la mayoría del territorio nacional.

