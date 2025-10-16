Rechaza ALBA-TCP en forma enérgica declaraciones de Trump

El bloque integrador indicó en un comunicado que los pronunciamientos hicieron referencia “a acciones encubiertas dentro del territorio venezolano y en aguas del Caribe, con operaciones potencialmente letales y con alcance terrestre”

Agencia Prensa Latina

16 octubre, 2025 - 10:22pm

El ALBA-TCP afirmó que ninguna amenaza podrá doblegar la determinación de los países de defender la independencia, la paz y la autodeterminación.

El ALBA-TCP rechazó este jueves en forma enérgica y contundente las declaraciones del presidente de Estados Unidos, en las que admitió públicamente haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) indicó en un comunicado que los pronunciamientos hicieron referencia “a acciones encubiertas dentro del territorio venezolano y en aguas del Caribe, con operaciones potencialmente letales y con alcance terrestre”.

Afirmó que estos actos en toda norma “representan una violación directa del principio de soberanía, así como una amenaza al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

El bloque de integración latinoamericano y caribeño aseveró que estas acciones violatorias por parte de los Estados Unidos han sido recurrentes a lo largo de la historia.

Con espíritu firme y conciencia nuestroamericana, la Alianza denunció “este nuevo acto de prepotencia imperial que pretende socavar la soberanía de un pueblo libre y digno”.

Respaldó, además, de manera plena, la posición asumida por la República Bolivariana de Venezuela en la reunión extraordinaria de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericano y Caribeños, en la cual se denunciaron estos hechos.

Asimismo, se informó sobre la presentación del caso ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General de las Naciones Unidas, como una medida urgente para frenar cualquier intento de agresión o desestabilización en el Caribe, expresó.

El ALBA-TCP afirmó que ninguna amenaza podrá doblegar la determinación de los países de defender la independencia, la paz y la autodeterminación conquistadas con esfuerzo y sacrificio.

La Alianza Bolivariana aseguró que “hoy más que nunca levanta su voz junto a Venezuela y a los pueblos del Caribe, para proclamar que no habrá espacio para la guerra ni para el intervencionismo en Nuestra América: esta sigue siendo, y será siempre, una tierra de paz, dignidad y resistencia”, remarcó.

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

