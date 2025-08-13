Reconocen a federadas espirituanas por su entrega y compromiso (+fotos)

A propósito del aniversario 65 de la FMC fueron entregados varios reconocimientos a federadas del territorio

Un grupo de federadas espirituanas fueron reconocidas por su excelente trabajo y compromiso con las Distinción 23 de agosto y el Sello Conmemorativo Aniversario 65. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

En el Complejo Histórico Camilo Cienfuegos, de Yaguajay, fueron entregados este 13 de agosto varios reconocimientos a espirituanas que destacan por su excelente trabajo y compromiso con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

El Secretariado Nacional de la FMC aprobó otorgar la Distinción 23 de agosto a nueve espirituanas que han entregado su vida al desempeño profesional en la organización que agrupa a las féminas en Cuba.

De igual forma, en el marco de estas celebraciones se reconoció a otras 10 mujeres con amplia trayectoria dentro de la organización y les fue entregado el Sello Conmemorativo Aniversario 65.

El legado de Vilma Espín, Celia Sánchez y Mariana Grajales estuvo presente durante el acto, donde la impronta de estas incansables mujeres cubanas se mantiene como un paradigma para quienes hoy integran la organización.

La actividad estuvo presidida por Elaine Plasencia Afonso, miembro del Buró Provincial del Partido en Sancti Spíritus; Ricardo García Hernández, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial, entre otros funcionarios del Partido, el Gobierno y la FMC en el territorio.