Reconocen a Sancti Spíritus en celebración por el Día Internacional de las personas mayores (+fotos)

La provincia arriba a la fecha con favorables indicadores en la atención a este segmento de la población, según el Ministerio de Salud Pública

La celebración tuvo por sede el Polideportivo Yayabo, de Sancti Spíritus. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

El desempeño integral de Sancti Spíritus, la tercera provincia con más alto índice de envejecimiento poblacional de Cuba, fue reconocido durante la celebración, este primero de octubre, del Día Internacional de las Personas Mayores, cuya sede recayó en este territorio.

En el festejo nacional, desarrollado en el Polideportivo Yayabo, de la capital espirituana, la licenciada Maité Ramos Regueiferos, especialista en Trabajo Social en el Ministerio de Salud Pública (Minsap), resaltó que el territorio notifica el 91 por ciento de ocupación de las Casas de Abuelos, la cifra más elevada de Cuba; además de ello, las 23 áreas de salud cuentan con el servicio de los Equipos Multidisciplinarios de Atención Gerontológica.

La funcionaria del Minsap hizo referencia a que Sancti Spíritus muestra un alto porcentaje de incorporación a los cerca de 600 Círculos de Abuelos; todos atendidos por profesores de Cultura y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

A la par de ello, Ramos Regueiferos expuso que la mayoría de las áreas de Atención Primaria de Salud posee escuelas para la capacitación de los cuidadores y gran parte de ellos están certificados.

En el contexto de la celebración, fueron reconocidos el Departamento Provincial de Asistencia Social, Salud Mental, Discapacidad y Adulto Mayor; el Hogar de Ancianos de Mayajigua, en Yaguajay; la casa de abuelos de Trinidad y el trabajo integral del municipio de Yaguajay.

Por su parte, la doctora Tatiana Durán Morales, jefa de Promoción Nacional de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, del Minsap, ponderó la labor intersectorial e integral del territorio, que registra un índice de envejecimiento de 26.6 por ciento, al contar con alrededor de 107 600 personas con 60 años y más.

“Abogamos porque no se vea al adulto mayor como la persona que se retira de la vida; sino que se considere una persona activa y saludable; para ello, promocionamos acciones a favor de su participación en actividades sociales, deportivas, en los círculos de abuelos, de incorporación a las Casas de Abuelos y a la Cátedra del Adulto Mayor”, enfatizó.