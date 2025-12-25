Refinería Sergio Soto por incrementar saldos productivos en 2026

Ha sido un año muy difícil económicamente, un año en que la refinería ha estado muchos meses en pérdida y espera terminar el año con utilidades

En Cabaiguán se encuentra actualmente la única planta cubana que produce aceite dieléctrico para los transformadores de hasta 33 kV. ( Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Los discretos resultados económicos de la refinería de petróleo Sergio Soto, de Cabaiguán, al término del 2025, más que desanimar a un colectivo donde juventud y experiencia se combinan para mantener la vitalidad de una industria, deviene incentivo para impulsar proyectos y objetivos a materializar en 2026.

“Ha sido un año muy difícil económicamente, un año donde hemos estado muchos meses en pérdida y esperamos terminar el año con utilidades», dijo Mijail Bonachea Crespo, director de dicha empresa.

«Pero, la mayoría siempre ha tenido buenos resultados y creo que el principal resultado ha estado vinculado a la actividad de capital humano y el proyecto desarrollado entre el Ministerio de la Educación Superior y el Ministerio de Energía y Minas en el desarrollo de los estudiantes de tercero y cuarto año de la universidad que se ubican en la refinería desde tercer año como un trabajador más y nos ha dado muy buenos frutos evidentes en los trabajo de diploma y en trabajos investigativo.

«Se logró hacer una mezcla con crudo e importado rural a la producción de aceite dieléctrico y en estos momentos se está evaluando el crudo procedente de los yacimientos de la compañía Sorangol y Merbana en un municipio de Matanzas también para producción de aceites dieléctricos y hasta ahora todos los resultados son muy muy satisfactorios».

Por otra parte, la producción del líquido asfáltico se logró hacer una exportación hacia Centroamérica y estamos a las puertas de comenzar un contrato de mayor envergadura con una compañía rusa también para la exportación del líquido asfalto, señaló.

Esta es una industria que no solamente se concentra en avanzar económicamente, para la cual la labor social es muy importante y el 2025 el colectivo de la refinería cabaiguanense ha estado presente en casi todas las obras que desde el punto de vista social ha logrado impulsar el territorio.