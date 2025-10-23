Reportan accidente en Las Tunas del tren Holguín-La Habana

Se conformará de inmediato una comisión para investigar este hecho que lamentamos, explicó el ministro del Mitrans

La locomotora 52554 y el primer coche de la formación (que posee el equipamiento para la generación eléctrica del tren) se descarrilaron. (Foto: Eduardo Rodríguez Dávila/Facebook)

El tren No. 16 La Habana-Holguín sufrió un accidente a las 8:05 pm en el patio de la comunidad Bartle, municipio Las Tunas. El tren circulaba a muy baja velocidad, propio de las maniobras en un patio ferroviario, informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en su perfil de Facebook.

Según comentó en la propia red social, la locomotora 52554 y el primer coche de la formación (que posee el equipamiento para la generación eléctrica del tren) se descarrilaron, aunque quedaron enganchados a los coches, estos últimos no sufrieron daño alguno. No se han reportado heridos, ni daños a la integridad de los pasajeros, ni de los tripulantes.

En la medida que se disponga de más información sobre este accidente, la compartiremos por los canales oficiales. Se conformará de inmediato una comisión para investigar este hecho que lamentamos.

Ya está una locomotora adicional en el lugar del accidente para llevarse la formación a la estación central de la ciudad de Las Tunas para una mejor atención a pasajeros y tripulantes.

Las autoridades del Gobierno y del Partido de Las Tunas desde el primer momento han estado apoyando para la adopción de las medidas correspondientes en un caso como este.

De inmediato se activó un puesto de dirección en el ministerio de Transporte, en coordinación con las autoridades locales, en función de propiciar la continuidad de viaje de los pasajeros y el restablecimiento de la vía.