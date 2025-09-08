Minem: restablecido el sistema eléctrico en el oriente de Cuba (+post y video)

Condiciones meteorológicas adversas provocaron la desconexión del SEN en el oriente de Cuba

El Ministerio de Energía y Minas informó a través de X que a a la 1: 25 de esta madrugada quedó restablecido el sistema eléctrico en el oriente de Cuba.

Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas informó a la televisión nacional que la desconexión del SEN en el oriente del país se produjo por condiciones meteorológicas adversas en la zona. “La generación en oriente al momento de la avería era muy baja”.

Agregó que el evento también provocó la salida de la unidad 6 de Mariel, la cual se pronostica su entrada el lunes.

Comentó además que ya hay energía en Las Tunas, Camagüey y en Holguín en las subestaciones principales. «Buscan llegar a la motores de Moa y luego a Renté para arrancar unidad 6 de la unidad santiaguera».

Al momento de esta información, el déficit de generación en el país es muy elevado, por lo que persisten a los apagones prolongados.

En video, declaraciones de Lázaro Guerra sobre situación del SEN

El director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, ofreció declaraciones para el Canal Caribe de la situación del sistema electroenergético en el oriente de Cuba.

Con servicio eléctrico algunas subestaciones de Holguín

En la propia red social, el ministerio informó que en estos momentos cuenta con servicio eléctrico las subestaciones de las Tunas y algunas subestaciones de Holguín.

SEN conecta con Moa: Se crean condiciones para avanzar hacia Santiago de Cuba

El Ministerio de Energía y Minas informó que continúa la recuperación del Sistema Eléctrico en el oriente de Cuba, ya se llegó con energía hasta Moa. Se crean las condiciones para avanzar hacia Santiago de Cuba.

Se llegó con energía a Santiago de Cuba.

Minem: Se llegó con energía a Santiago de Cuba

El Minem informó a través de su cuenta en X que pasada la medianoche se llegó con energía a Santiago de Cuba. “Continúa el restablecimiento del Sistema Eléctrico en el oriente de Cuba”.

Guantánamo también recibe energía del SEN

En la propia red social, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que ya se llegó con energía a Guantánamo; al tiempo que se continúan las labores de restablecimiento del SEN.