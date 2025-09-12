Revisión técnica para la homologación de vehículos llegará hasta los municipios

A partir del 15 de septiembre se activa un nuevo calendario para presentar a inspección los medios armados por partes y piezas de hasta tres ruedas, cronograma que abarcará seis municipios, excepto Sancti Spíritus y Cabaiguán, próximos a concluir esa fase

Han pasado la revisión técnica 1 475 medios, entre las diferentes categorías de vehículos armados por partes y piezas.

Ante la necesidad de agilizar la inspección de los medios de hasta tres ruedas, incluidos remolques de esas características y con vistas a facilitarles el proceso a las personas que inscribieron equipos para la homologación, la Dirección Provincial de Transporte determinó llevar la inspección técnica a seis municipios a partir del 15 de septiembre, una vez que termine la misma en Sancti Spíritus y Cabaiguán.

La reprogramación busca resarcir el atraso en el proceso iniciado en el segundo semestre del año pasado y que coloca a Sancti Spíritus entre los territorios del país con menor avance.

En declaraciones a Escambray, David Revé Poll, jefe del departamento técnico de la Dirección de Transporte de la Administración Provincial del Poder Popular, informó que la inspección se llevará —por el orden que se relaciona—, a los municipios de La Sierpe, Taguasco, Jatibonico, Trinidad, Fomento y Yaguajay. “La Comisión Técnica —acotó—revisará los medios en las bases de transporte de cada territorio”.

El nuevo calendario será: La Sierpe, del 15 al 19 de septiembre; Taguasco, del 22 al 26 del propio mes y del 29 al 3 de octubre, y Jatibonico, del 6 al 9 de octubre y del 13 al 17 de ese mes.

Trinidad, del 20 al 24 de octubre y del 27 al 31 del propio mes; Fomento, del 3 al 7 y del 10 al 14 de noviembre, y Yaguajay, del 17 al 21 de noviembre y del 24 al 28.

“En estos seis municipios la inspección técnica solo revisará las motos, triciclos y tráiler de dos ruedas; en el caso de los vehículos de cuatro ruedas o más, inscriptos en el proceso, independientemente del municipio que sean, sí tienen que pasar por el Establecimiento de Revisión Técnica Automotor (somatón), radicado en la zona de El Chambelón, en la cabecera provincial. A estas personas se les citará por mensaje y a través de la página web habilitada para la homologación”, precisó Revé Poll.

“Estamos trabajando —dijo— en lo que queda del municipio de Sancti Spíritus. Se ha avanzado bastante y seguiremos con Cabaiguán con el interés de terminar antes del 15 de septiembre; si quedaran casos pendientes por causas objetivas, se le dará a la persona una segunda oportunidad”.

Para la inspección técnica que se realizará en los municipios también las personas serán citadas por mensaje y a través de la página digital. “En estos seis territorios, el que no pueda presentarse a la revisión por alguna causa objetiva, tendrá una segunda fecha, pero no será en su municipio, deberá acudir a la planta de revisión (somatón), en Sancti Spíritus”, declaró el especialista.

Asimismo, reiteró que, según establece la Resolución del proceso de homologación, la persona convocada a la revisión técnica automotor asiste con el medio de transporte en buen estado técnico, de funcionamiento y de completamiento; así como debe llevar los documentos que avalen la procedencia lícita de los bienes materiales empleados en su fabricación.

“En los casos que no coincida el vehículo de motor, remolque o semirremolque con la foto aportada en el proceso de inscripción, se invalida la homologación del medio y se excluye de continuar el proceso”, subrayó el jefe del departamento técnico de la Dirección Provincial de Transporte.

“Para este último censo del proceso de homologación de vehículos armados por partes y piezas —añadió—, en la provincia se inscribieron 5 643 medios, de ellos 3 681 son motores. Hasta la fecha han pasado la revisión técnica 1 475, entre las diferentes categorías de vehículos armados por partes y piezas”.