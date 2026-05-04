Tres lesionados en accidente en La Sierpe

Dos lesionados se recuperan en el «Camilo Cienfuegos», de Sancti Spíritus. (Foto: Miraisy de Armas)

Tres lesionados, uno de ellos menor de edad, es el saldo de un accidente ocurrido poco después de las ocho de la mañana de este lunes en la zona conocida como El Muro del Canal, entre las comunidades de Las Nuevas y El Jíbaro, en La Sierpe.

Según reportan fuentes del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, donde son atendidos dos de los heridos, el accidente ocurrió cuando el vehículo de tracción animal (volanta) en el que viajaban ocho personas se volcó al espantarse el caballo que lo conducía.

Como resultado de este incidente, tres lesionados se reportan de cuidados, entre ellos un niño, que se encuentra hospitalizado en el Pediátrico provincial José Martí Pérez.