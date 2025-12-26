Rusia reafirma su apoyo al gobierno de Maduro, que intenta «mantener el desarrollo estable y seguro de su país»

Rusia no abandonará sus compromisos con la gestión de Nicolás Maduro frente a las presiones externas, especialmente tras el reciente bloqueo naval ordenado desde Washington

María Zajárova fijó este jueves la posición del Kremlin ante la escalada de tensiones en el Caribe.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de la Federación de Rusia, María Zajárova, fijó este jueves la posición del Kremlin ante la escalada de tensiones en el Caribe, haciendo un llamado urgente a que América Latina se mantenga como una “zona de paz”.

Durante una rueda de prensa, la funcionaria rusa instó a evitar cualquier intervención que pueda desestabilizar la región y abogó por el uso de la diplomacia para resolver las diferencias entre los Estados Unidos y Venezuela.

Zajárova enfatizó que Moscú sigue con atención los movimientos militares en torno al país suramericano y espera que la administración del presidente Donald Trump actúe con prudencia.

“Abogamos constantemente por la distensión de la situación actual y por mantener la confianza y la previsibilidad. Es importante prevenir un escenario destructivo, y esperamos que el pragmatismo y la racionalidad inherentes del presidente estadounidense Trump permitan soluciones mutuamente aceptables dentro del marco del derecho internacional”, manifestó la portavoz.

La diplomática rusa aprovechó su intervención para ratificar el respaldo de la administración de Vladímir Putin a su principal aliado estratégico en la región.

En un mensaje directo de apoyo político, Zajárova subrayó que Rusia no abandonará sus compromisos con la gestión de Nicolás Maduro frente a las presiones externas, especialmente tras el reciente bloqueo naval ordenado desde Washington.

“Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro por proteger su soberanía e intereses nacionales y mantener el desarrollo estable y seguro de su país”, puntualizó Zajárova.

Este pronunciamiento de Rusia se suma a las advertencias de otros actores internacionales que ven con preocupación el despliegue de radares de alta tecnología en Trinidad y Tobago y la orden de la Casa Blanca de asfixiar el crudo venezolano.

El Kremlin ha reiterado en diversas ocasiones que cualquier intento de forzar un cambio de gobierno mediante medidas de presión económica o militar constituye una violación directa a la carta de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU).