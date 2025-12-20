Sancti Spíritus: Cierra por todo lo alto el Ciclo Olímpico 2025 en la Educación

Al cierre de este año, el Centro Provincial de Desarrollo del Talento en Sancti Spíritus presume un total de ocho medallas en competiciones internacionales, un récord para la provincia que lo ubica en una posición histórica a nivel nacional

Los resultados también son un regalo para todos los educadores que han forma- do parte del proceso de preparación de estos jóvenes. (Fotos: Facebook)

El Centro Provincial de Desarrollo del Talento (CPDT) de Sancti Spíritus cerró el Ciclo Olímpico 2025 con broche de oro, pues al finalizar este año presume un total de ocho medallas y dos menciones especiales en competiciones internacionales; un récord para la provincia que la sitúa en una posición histórica a nivel nacional.

“Este año, por primera vez, estudiantes espirituanos subieron al podio en Matemática; primero Gabriela Arcia al obtener la plata en la Olimpiada Panamericana de Matemática para Mujeres, y ahora Diego García con la primera presea de oro para la provincia en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de esa especialidad”, precisó Daniel Espinosa Aguiar, director del CPDT en Sancti Spíritus.

Esos resultados permitirán a los jóvenes ganadores escoger de forma directa la carrera que deseen estudiar cuando accedan a la Educación Superior.

Los resultados también son un regalo para todos los educadores que han formado parte del proceso de preparación de estos jóvenes.

Asimismo, el M. Sc. Miguel Castellanos Hernández, jefe del Departamento de Preuniversitario en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus, precisó: “A pesar de la compleja situación económica que vive el país, desde Educación siempre priorizamos las inversiones para mejorar los centros de entrenamiento y laboratorios donde estos jóvenes se preparan para las competiciones, para que así disfruten de mejores condiciones y puedan tener a su alcance todo lo que necesitan”.

Ya los estudiantes espirituanos se alistan para el Ciclo Olímpico del próximo año, de cara a los concursos provinciales y nacionales que tendrán lugar a partir del próximo mes de enero con el objetivo de mantener y superar estos resultados para que Sancti Spíritus se mantenga a la vanguardia del país en este tipo de eventos.