Estudiantes espirituanos de escuelas pedagógicas a examen final

Entre el 19 y 30 de mayo se llevarán a cabo los ejercicios de culminación de estudios para los 173 estudiantes de cuarto año de las escuelas pedagógicas Rafael María de Mendive y Vladislav Vólkov, de Sancti Spíritus.
La evaluación tendrá lugar a través de dos variantes, de las cuales los estudiantes podrán elegir una: impartir una clase a un grupo de alumnos o desarrollar la fundamentación de la misma, directamente, ante el tribunal de calificación.
A propósito de ello, Carlos García Morales, jefe de departamento de Formación y Actividad Científica en la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus, aseguró: “Esperamos que esta etapa se convierta en una fiesta pedagógica donde el trabajo metodológico y la orientación profesional salgan fortalecidos”.
Este proceso es de suma importancia para la provincia, pues tributa de forma directa a apoyar la compleja situación de cobertura docente que enfrenta actualmente.
“Este año contamos con una representación significativa en cuanto a la diversidad de especialidades en las que se gradúan nuestros estudiantes; además, supone una fortaleza que ya 48 de ellos hayan tenido la posibilidad de estar frente a las aulas como maestros percibiendo un salario, tal y como lo dispone la Resolución No. 69 del 2025, para dar respuesta a las necesidades docentes que tiene el país”, precisó García Morales.
Transmitió, además, el profundo agradecimiento desde la Dirección General de Educación en Sancti Spíritus al esfuerzo de los estudiantes, profesores y familiares para llegar a estas instancias y concluir, de ese modo, una importante etapa formativa en medio del complejo contexto que enfrenta el país.
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