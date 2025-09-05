Sancti Spíritus: cinco rutas de ecomóviles (+fotos)

La reciente incorporación de cinco microbuses eléctricos dio paso a un nuevo recorrido y la provincia está cerca de completar la dotación de 40 medios de este tipo en función de la transportación pública

Con el nuevo lote funcionan en Sancti Spíritus 28 microbuses. (Fotos: Facebook)

A partir de la puesta en marcha de nuevos ecomóviles, la Agencia Taxis Cuba, encargada del arrendamiento de los medios, estrenó por estos días una quinta ruta de microbuses eléctricos en la ciudad de Sancti Spíritus, donde trabajan hoy 28 equipos y faltan por incorporarse otros dos.

El trazado cubre un amplio recorrido desde el lateral del Policlínico Norte hasta las inmediaciones de Colón, un trayecto parecido al que realizan los coches de tracción animal. La ruta sigue el siguiente itinerario: Policlínico Norte, calle Carlos Roloff, Sala Yara, calles Raimundo, Maceo y Agramonte, Plaza de Jesús y Policlínico Sur, hasta la zona del Banco Popular de Ahorro, en Colón.

Omar Alberto Cardoso Hernández, director de Taxis Cuba Sancti Spíritus, entidad encargada de explotar la flota desde la modalidad de arrendamiento, declaró a Escambray que con la entrada en servicio de estos nuevos equipos suman 28 los medios de este tipo dedicados a la transportación pública en la cabecera provincial; mientras otros cinco trabajan desde julio pasado en Trinidad.

Sobre las restantes rutas, Cardoso Hernández actualizó los itinerarios: Rotonda-Terminal Intermunicipal, Cementerio-Parque Serafín Sánchez, Hospital Provincial-Hospital Pediátrico y Universidad de Ciencias Médicas-Parque Serafín Sánchez.

La propia fuente informó que Taxis Cuba encamina por estos días los trámites de la revisión técnica (somatón) y Licencia Operativa de los siete medios restantes para completar la dotación de 40 microbuses eléctricos en la provincia, todos fabricados por la Empresa Militar Industrial del territorio, con la contribución de un financiamiento del Fondo de Desarrollo del Transporte asignado por ese ministerio y como parte del Proyecto de Transición Energética del sector.

“De los siete medios por incorporarse, dos pasarán a reforzar la ruta recién abierta Policlínico Norte-Colón, sobre la cual existe el reclamo de los pasajeros que se extienda el recorrido hasta la salida de la carretera de Trinidad, un asunto que se debe revisar. Los otros cinco medios serán para la sureña villa, que completaría la flota de 10 ecomóviles y el Gobierno municipal decidirá el recorrido”, señaló Cardoso Hernández.

Los ecomóviles utilizan la energía de la red eléctrica nacional y como parte del proyecto de transición energética en el Transporte se proyecta que el futuro funcionamiento descanse en la utilización de la energía fotovoltaica.