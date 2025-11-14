Sancti Spíritus: Moderno equipo facilita diagnóstico de tuberculosis (+fotos)

El GeneXpert permite la detección de esta enfermedad infectocontagiosa con más precisión y rapidez, además de aumentar la vigilancia a grupos vulnerables de la provincia

El GeneXpert es un equipo que agiliza el resultado del diagnóstico de la tuberculosis. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Como parte del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, funciona en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) de Sancti Spíritus un moderno equipo destinado a fortalecer las capacidades de diagnóstico de esta enfermedad infecciosa transmisible.

Según la doctora Agnie Fernández González, asesora del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas y Tuberculosis del CPHEM, el GeneXpert permite el examen de biología molecular para el diagnóstico bacteriológico rápido de la enfermedad, además de dar a conocer la susceptibilidad al medicamento adecuado para el tratamiento.

Todo ese proceso tarda aproximadamente dos horas, remarcó la funcionaria, quien expuso que dicho estudio es totalmente automatizado y se indica como prueba inicial para el diagnóstico de la dolencia.

Con dicha tecnología, ubicada en el Laboratorio de Tuberculosis del CPHEM, ha aumentado el número de estudios y la vigilancia a grupos vulnerables, díganse los contactos de un paciente con ese padecimiento, los reclusos, contagiados con VIH, fumadores, adultos mayores, diabéticos y otras personas con enfermedades funcionales prolongadas, precisó Fernández González.

Además del GeneXpert, la provincia dispone de equipos de Rayos X digital en todos los municipios para detectar si el enfermo tiene algún daño asociado a esta afección y, en consecuencia, actuar, añadió.

La tuberculosis —explicó la especialista— es una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria que daña fundamentalmente los pulmones y se transmite de persona a persona a través de microgotas de saliva, cuando el paciente habla, ríe, tose o escupe.

El equipo deviene, sin dudas, una herramienta de mucho valor para la detección y tratamiento precoz de esta enfermedad curable en la que son vitales las medidas de prevención, recalcó finalmente.

Este padecimiento reporta una tendencia al incremento en la Mayor de las Antillas de 2021 a 2024, año en el que el país notificó 950 casos, según el Anuario Estadístico de Cuba. Salud Pública y Protección Social.

La tuberculosis, considerada como una de las infecciones más letales del mundo, es la causa de 1 250 000 fallecimientos anuales en el planeta, y el número de casos diagnosticados cada año supera los 10 millones, refiere un artículo publicado en el periódico mexicano La Jornada.