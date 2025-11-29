Sancti Spíritus mueve sus piezas

Los trebejistas del patio asisten al zonal central del juego ciencia, que reúne en Santa Clara a parte de los mejores jugadores de la región hasta este domingo

Nailé Pupo Guerra es la representante de la provincia por las mujeres. (Foto: Facebook)

Tras mover sus mejores piezas en la final provincial, el ajedrez espirituano mueve sus piezas en el zonal central del juego ciencia, que reúne en Santa Clara a parte de los mejores trebejistas de esa región hasta este 30 de noviembre.

Defienden los colores de la tierra del Yayabo Esteban Álvarez Ruiz, entre los hombres, y Nailé Pupo Guerra, por las mujeres, luego de su desempeño en el torneo doméstico; ahora buscan las cuotas para el torneo nacional en medio de enfrentamientos con 10 jugadores de las provincias de Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey y Ciego de Ávila.

La participación de estas figuras en el torneo confirma el gradual ascenso de este deporte en la provincia, capaz de fomentar talentos que ya han probado su fuerza en eventos internacionales y de mejorar las posiciones a nivel nacional.

De ahí la importancia de defender la realización de la final provincial aun en medio de las difíciles condiciones que atraviesa el país. Así lo considera Yordan Urquiza, comisionado provincial.

“La final provincial tuvo algo peculiar que hacía años no tenía. Al no reportarles para el ELO FIDE, los jugadores no se cuidaron ese indicador y se desarrollaron partidas sangreadas, dicho en buen cubano; eso aportó mucho a la brillantez del evento, que se desarrolló entre 10 jugadores a nueve partidas”.

Acotó que todo se decidió en la última ronda, “que eso ocurre poco, pues usualmente lo que pasa es que ya en las últimas partidas ya se sabe quién va a ser el campeón y casi siempre en la penúltima o la última se hacen tablas acordadas. Por eso, técnicamente lo valoro muy bien, y es de muy buena salud para el ajedrez de la provincia en tanto crea expectativas y emociones”.

Interrogado sobre la no participación en el zonal central de figuras importantes del ajedrez espirituano, el comisionado ofreció consideraciones.

“Teníamos la posibilidad de participar con un masculino y un femenino como cuota de la provincial y también de asistir por título de Maestro FIDE y por el ELO, con Manuel Alejandro Pomares, de Trinidad, y Kemel Gallo, de Sancti Spíritus.

“El primero por problemas de trabajo no pudo participar y Kemel por un asunto estratégico ya que participan una docena de jugadores con un ELO promedio bajo y Kemel no se puede alejar mucho de los 2 400 para que cuando haga la tercera norma de Maestro Internacional pueda obtener el título directo. Entonces, le pedían demasiados puntos y, en caso de que clasificara a la final de Cuba ahí, a pesar de que sería un logro para él, no podía hacer la tercera norma porque ese torneo solo da una y ya él la hizo el año antes pasado”.