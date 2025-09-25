Sector de la cultura se escucha

Más de 45 reuniones se han planificado en la provincia de Sancti Spíritus para aportar al Anteproyecto del Código de Trabajo

Aportes con los pies en la tierra han realizado los colectivos que ya han mirado con lupa el Anteproyecto del Código de Trabajo. (Foto: Carlo Figueroa/Facebook)

De positivo, aportador y participativo evaluó Bellalina Rosendi Triana, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, el proceso que se realiza en el sistema institucional de ese sector en la provincia, a fin de consultar el Antepro­yecto de Ley Código de Tra­bajo.

“Se ha acogido con la importancia que realmente lo amerita —añadió—. Las intervenciones han sido de apoyo total y cada una de las propuestas han sido para mejorar, viabilizar, hacer modificaciones, adiciones, sustracciones y plantear dudas sobre el documento”.

A su juicio, ese resultado ha sido posible gracias a la preparación del sector para vivir un proceso medular para todo colectivo laboral. Luego, de la realización de los seminarios a nivel nacional y provincial, se intencionaron intercambios con dirigentes sindicales y administrativos a lo largo y ancho de la geografía espirituana.

“Ha existido tendencia de hacer aportaciones para ganar mucho más en la protección del trabajador. El Código actual lo hace, pero ahora se piensa desde las particularidades del actual contexto. Por ejemplo, se ha analizado mucho el tema de la licencia no retribuida y vinculada con aquel trabajador que por determinada situación familiar no pueda asistir de forma física a su centro tenga el derecho a laborar con las nuevas formas de trabajo como teletrabajo o a distancia”.

Se han planificado más de 45 reuniones en toda la provincia y el mayor número se ha ubicado en los municipios de Trinidad y Sancti Spíritus, como parte del proceso previsto en el país hasta el 30 de noviembre.

“Cuando los colectivos son pequeños se nos ha permitido agrupar varios y eso nos ha dado muy buenos resultados. Las fusiones han favorecido el diálogo y comunicación entre trabajadores con intereses semejantes. En cada debate, se ha evidenciado la preparación individual y eso demuestra la seriedad con que se ha asumido”.

El Sindicato de Trabajadores de la Cultura cerró el año 2024 con la alegría de merecer la condición de Provincia Destacada en el movimiento emulativo Cultura en Revolución.

“Somos un gremio muy unido y activo. Por ello, contamos con más de una institución con la condición de Colectivo Distinguido Nacional. Son muchos los retos que asumimos diariamente, pero contamos con el aporte de nuestros artistas, intelectuales y trabajadores siempre dispuestos a superar los obstáculos”, concluyó la dirigente sindical.