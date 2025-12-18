Sancti Spíritus: Transporte recupera equipos de cargas y del servicio de pasajeros (+fotos)

Las acciones desarrolladas en saludo al aniversario del triunfo de la Revolución benefician a unos 35 medios de todos los municipios espirituanos

Unos 35 equipos recibieron los beneficios de la recuperación en el sector del Transporte. (Fotos: Cortesía de Transporte)

En cada uno de los municipios espirituanos se desarrolla por estos días un abarcador movimiento de recuperación de equipos destinados al traslado de cargas y la transportación de pasajeros. Con estas acciones, que permiten devolverles la funcionalidad y el confort a dichos medios, los transportistas saludarán el nuevo aniversario del triunfo de la Revolución.

Así lo declaró a Escambray Odey García Camacho, subdirector adjunto de la Empresa Provincial de Transporte en Sancti Spíritus, cuando dijo que cada año este mismo movimiento de recuperación se acomete en dos momentos; el primero, a propósito del 28 de junio, Día del Transportista, y el segundo, con vistas al Primero de Enero, una fecha trascendental para todos los cubanos.

Muchos de los ómnibus recuperados ya prestan servicios en el traslado de pasajeros desde los municipios hasta la cabecera provincial.

Explicó que en esta última etapa se trabaja en otro número de equipos para completar los 35 que este año recibieron las bondades de la recuperación; algunos ya están vinculados al traslado de cargas o de pasajeros y otros reciben los toques finales antes de pasar por la revisión técnica que les dará el aval para poder circular.

“Con estas acciones —aclara Odey—, que en algunos casos comprenden chapistería, pintura, tapicería y reparación de motores, y en otros el cambio de neumáticos y de baterías, se incrementa el Coeficiente de Disponibilidad Técnica de los carros al servicio del sector en cada territorio”.

En este accionar resulta determinante el apoyo de choferes y demás personal de apoyo en las distintas bases de los municipios.

Igualmente, destacó que, como parte de este movimiento de recuperación, en el que resultan determinantes la labor y el sentido de pertenencia de los propios choferes, así como de los mecánicos, innovadores y demás personal de apoyo en las distintas bases, se logró rescatar ómnibus para el traslado de pasajeros en La Sierpe, Taguasco y Yaguajay, así como el coche motor que circula de Jatibonico a Jobo, entre otros medios.