Santiago de Cuba marchó con Fidel (+fotos)

El pueblo de la Ciudad Héroe rememoró el noveno aniversario del depósito de las cenizas del Comandante en Jefe en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia

Hasta ese lugar sagrado llega el pueblo santiguero para rendir homenaje al eterno Líder de la Revolución. (Foto: Sierra Maestra)

«Marchemos por Fidel, por la Revolución y por Cuba», fueron palabras del joven Adriano Giro Mustelier dirigidas al pueblo santiaguero que marchó, desde la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, para conmemorar el noveno aniversario del depósito de las cenizas del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, en el emblemático camposanto.

Por la avenida Patria, que conduce hasta el también Monumento Nacional, se dirigió la muchedumbre, «y lo hacemos porque Fidel y su ejemplo son hoy más necesarios que nunca», dijo a Granma una estudiante universitaria que participó «siendo una niña en la marcha que inauguró, al grito de Yo soy Fidel, estos sentidos homenajes».

Personas de todas las edades, al son de la marcha del 26 de Julio y cantos patrióticos, patentizaron que, en medio de la recuperación tras el paso del huracán Melissa y del recrudecido bloqueo, la Revolución continúa firme y respalda al hermano pueblo venezolano, que enfrenta con dignidad las nuevas agresiones del imperialismo estadounidense.





(Fotos: Luis Alberto Portuondo)

Pero el tributo había comenzado en el momento que se asomaba el Sol de este 4 diciembre, cuando fue colocada una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba ante el monolito donde hace nueve años el Líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz, colocó la caja de cedro que atesora las cenizas del Comandante en Jefe.

Encabezaron la peregrinación, como parte indisoluble del pueblo, las principales autoridades de la provincia, dirigentes de las organizaciones políticas, sociales y de masas, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, así como del movimiento sindical.