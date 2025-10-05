Se afectará el servicio de agua en zonas de Sancti Spíritus y Cabaiguán

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sancti Spíritus informa a la población que, debido a la ejecución de acciones técnicas destinadas a garantizar la potabilidad del agua, se verá afectado temporalmente el servicio de abasto para un 75 por ciento de la población en la zona centro y norte de la cabecera provincial, así como en la ciudad de Cabaiguán.
Como medida preventiva, se ha decidido suspender las actividades presenciales en los siguientes centros educacionales: Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, Universidad de Ciencias Médicas y la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Lino Salabarría Pupo. Esta disposición se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.
Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a adoptar las medidas necesarias para el uso racional de este recurso.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.