Se afectará el servicio de agua en zonas de Sancti Spíritus y Cabaiguán

La interrupción obedece a acciones técnicas para asegurar potabilidad del agua. Por esa causa, algunos centros escolares suspenderán actividades presenciales

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Sancti Spíritus informa a la población que, debido a la ejecución de acciones técnicas destinadas a garantizar la potabilidad del agua, se verá afectado temporalmente el servicio de abasto para un 75 por ciento de la población en la zona centro y norte de la cabecera provincial, así como en la ciudad de Cabaiguán.

Como medida preventiva, se ha decidido suspender las actividades presenciales en los siguientes centros educacionales: Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, Universidad de Ciencias Médicas y la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Lino Salabarría Pupo. Esta disposición se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a adoptar las medidas necesarias para el uso racional de este recurso.