Oda a Sancti Spíritus, Fidel y Raúl (+fotos)

Este 3 de junio tuvo lugar en Sancti Spíritus la Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en vísperas de los 512 años de la villa del Yayabo

La asamblea sesionó en el Teatro Principal. (Foto: Lisandra Gómez/ Escambray)

Un homenaje sincero a la añeja villa que, al igual que el General de Ejército Raúl Castro, ha sabido envejecer sin rendirse, dedicó Osmundo Martínez Montes de Oca, primer secretario del Comité Municipal del Partido en Sancti Spíritus, durante la Sesión Solemne de la Asamblea del Poder Popular, en vísperas de los 512 años de la ciudad del Yayabo.

“Sancti Spíritus vive, canta, baila, sueña; ni amenazas ni bloqueos han podido quebrantar la voluntad y la alegría del pueblo, ese que en innumerables veces ha acudido a la Plaza para dar su apoyo a la Revolución y a Fidel —acotó—. No detengamos la marcha y seremos consecuentes con nuestro Mayor General Serafín Sánchez Valdivia.

“Que este aniversario sea un punto de partida para alcanzar nuevas realizaciones, un desafío permanente para la imaginación y la utopía por una ciudad mejor, por el centenario del Comandante en Jefe, por Raúl Castro, quien cumple este 3 de junio sus 95 años, por Sancti Spíritus en su aniversario 512 y por una Cuba libre y soberana”, apuntó.

Como parte de la ceremonia, otra vez en el emblemático Teatro Principal, se entregaron reconocimientos a delegados con más de 30 años en esa responsabilidad, así como a la Historiadora de la Ciudad María Antonieta Jiménez Margolles, Ñeñeca, por su labor investigativa y en defensa del patrimonio.

Igualmente, se otorgó la distinción de Hijo Ilustre a Luis Rafael González Peña, fundador en el trabajo comunitario en el Consejo Popular Colón.

La Llave de la Ciudad, que tradicionalmente se concede en este contexto, fue a las manos del proyecto artístico la Colmenita Dueños de la Felicidad y de Ignacio Pérez González, en tanto el Escudo de la Ciudad fue conferido al laureado fotorreportero Oscar Alfonso Sosa y al Hospital Pediátrico Docente Provincial José Martí Pérez.

La Colmenita Dueños de la Felicidad recibió La Llave de la Ciudad. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)



El Escudo de la Ciudad fue conferido al laureado fotorreportero Oscar Alfonso Sosa y al Hospital Pediátrico Docente Provincial José Martí Pérez. (Fotos: Lisandra Gómez y Oscar Alfonso/ Escambray)

Precisamente, en nombre de los reconocidos, el doctor Ramón Aquino, director de esa institución del sector de la Salud, agradeció a la Asamblea Municipal la referencia e hizo público el compromiso de su colectivo de ofrecer servicios de excelencia, a pesar de las complejidades.

“En lo que va de año, nuestro hospital está con cero de mortalidad infantil en menores de un año. Contribuimos así a que la provincia se ubique a la vanguardia en el país en el Programa de Atención Materno Infantil”.

Uno de los momentos que prestigiaron la Sesión Solemne, presidida por símbolos que perpetúan la presencia de Fidel y Raúl Castro en la cuarta villa de Cuba, fue el agasajo al centenario del Septeto Espirituano y los 50 años del Juvenil.

“Sancti Spíritus despierta cada día con nuevas metas —expresó Bárbara Mínguez Amézaga, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular—. Desarrollamos el movimiento popular participativo Mi barrio por la Patria, acompañado de la materialización del programa económico social del Gobierno, tal y como llamó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez”, precisó.

La ceremonia, que contó con la presencia de Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en Sancti Spíritus, Alexis Lorente Jiménez, gobernador del territorio, y otros dirigentes, delegados e invitados, se dedicó, además, al medio siglo de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular, que se cumple en octubre venidero.

La música interpretada por el Septeto Espirituano, la Colmenita Dueños de la Felicidad y la solista Patricia Broche amenizaron el encuentro.

Esta vez los símbolos que presidieron la Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular fueron la foto original autobiografiada por el Comandante en Jefe de la inauguración del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, un colector de veneno de abejas donado por Fidel al territorio, el libro de visitantes de la Universidad de Ciencias Médicas con la rúbrica del Guerrillero del Tiempo, su guayabera usada en la ciudad colombiana de Cartagena, la bandera que miembros de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) enarbolaron en la despedida de la caravana que trasladó las cenizas del líder de la Revolución hacia Santiago de Cuba y una pieza de la prenda nacional portada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz.